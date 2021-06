Giornata di prove libere positiva per Alonso a Baku

Alonso ha avuto un buon venerdì a Baku durante entrambe le sessioni di prove libere, perché si è sentito a suo agio sin dall’inizio ai comandi della sua A521

Un inizio di fine settimana incoraggiante per Alonso, che l’ha visto nella top ten in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì a Baku. Una giornata quindi positiva, in cui non hanno riscontrato problemi, ma hanno raccolto importanti dati inerenti ai tre set di mescole. Ciò sarà di grande aiuto per il resto del weekend. A riguardo Alonso ha dichiarato: “E’ stato un venerdì positivo per noi ed è bello tornare a Baku. La monoposto è andata bene sin dall’inizio della prima sessione di libere e non abbiamo dovuto lavorare molto sul setup. Abbiamo provato diverse combinazioni di mescole e perciò abbiamo dati preziosi da analizzare per il resto del weekend”.

Ovviamente lo spagnolo non è pienamente soddisfatto, perché è chiaro che Alpine deve ancora migliorare in altri ambiti, per essere più forte sia in qualifica che in gara. Il team analizzerà i dati con i propri piloti per cercare di migliorare le proprie prestazioni per domani. “Nel complesso è stato un buon inizio di fine settimana, ma sappiamo che ci sono altre aree in cui dobbiamo migliorare le nostre prestazioni“, ha proseguito Alonso la sua spiegazione inerente al positivo venerdì di prove libere che ha avuto a Baku. Il team manager Davide Brivio riconosce di poter essere soddisfatto del ritmo odierno mostrato.

CONTINUARE IL TREND POSITIVO ANCHE PER IL RESTO DEL WEEKEND

Certo, sono consapevoli che devono continuare a lavorare duramente per mantenere questo trend sia domani che domenica. “E’ stata una giornata positiva, in quanto abbiamo completato il programma sia al mattino che al pomeriggio. Sembra che il nostro ritmo al momento non sia male e possiamo essere contenti del lavoro svolto oggi. Fernando è contento della monoposto e vogliamo continuare con questa striscia positiva per il resto del weekend”, ha così concluso Brivio.