Gasly: “Ad oggi sono un pilota migliore”

Pierre Gasly crede di essere un pilota migliore rispetto allo scorso anno

Il pilota francese ha dimostrato di essere un pilota completo e di essere cresciuto e migliorato rispetto alla passata stagione. Nel 2019, è stato promosso al team della Red Bull per affiancare Verstappen, ma non è riuscito ad ottenere i risultati sperati. Tuttavia, dopo esser stato retrocesso è tornato a brillare alla guida della Toro Rosso. Anche quest’anno si è fatto notare, grazie ad una stagione solida in cui ha conquistato la sua prima vittoria e numerosi punti.

Gasly ha recentemente ammesso di esser cresciuto molto e di esser diventato un pilota migliore rispetto alla passata stagione. Infatti, ai colleghi di Auto Motor und Sport ha rivelato: “Penso che a parità di macchina potrei fare meglio di Verstappen. Ma è molto più complicato di così. Conosco bene le mie capacità. Se ho la vettura giusta, come quest’anno, posso fare davvero bene. l’ho dimostrato”.

Infine ha aggiunto: “Continuerò ad ad andare a tutto gas per avere la mia possibilità. Sto molto meglio. Oggettivamente parlando sono un pilota migliore. Più costante e con più esperienza. Mi aspetto di migliorare ancora nel 2021 e nuovamente l’anno successivo”.

“POSSO ANCORA MIGLIORARE”

La crescita esponenziale di Gasly è stata sotto gli occhi di tutti gli appassionati. Nonostante le difficoltà incontrate in Formula 1 è sempre riuscito a tirar fuori il meglio di sé, reagendo e lavorando duramente. Ad oggi però non si definisce ancora un pilota completo, convinto che debba ancora migliorare in molte aree.

Infatti, ha così dichiarato: “Ho imparato a lavorare meglio con la squadra. Riesco ad ottenere di più dalle persone intorno a me e così preparo al meglio il weekend di gara. Ho anche imparato ad affrontare i piccoli problemi che possono capitare durante il fine settimana. Ad essere onesti, ci sono ancora così tante aree che posso migliorare. Questo capita anche a un sette volte Campione del Mondo. Sono sicuro che anche Lewis sente di poter fare sempre meglio”.

“Questa è la nostra vita: lavoriamo su ogni dettaglio che ci possa rendere migliori, cercando di far più degli altri. Il mio obiettivo in Formula 1 è diventare Campione del Mondo, questo è ciò per cui lavoro”, ha così concluso.