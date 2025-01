Frodi, ora passano anche da Waze e Google Maps | Ti prendono con le braghe calate

Adesso le frodi passano anche da Waze e Google Maps, le usi tutti i giorni ma ti rovinano la vita, cosa sta succedendo.

Ancora cattive notizie per i cari automobilisti che si devono difendere da fori che arrivano da tutti gli angoli. Ma cosa sta succedendo? Di recente sono state messe in atto delle tecniche per truffare gli automobilisti, che sembrano essere ancora più difficili da fronteggiare.

Il pericolo arriva da 2 delle applicazioni più utilizzate da tutti gli automobilisti, soprattutto quelli che si trovano spesso a viaggiare da nord a sud dell’Italia. Gli hacker hanno messo le mani sia su Waze che su Google Maps.

2 app che possono essere utilizzate come navigatori e che sono andata a sostituire il vecchio tomtom a cui tutti erano abituati in precedenza. Digiti l’indirizzo da raggiungere e in un batter d’occhio si può finalmente arrivare a destinazione, inoltre ci sono una serie di servizi accessori: come l’indicazione dei limiti di velocità e degli autovelox.

Eppure, nonostante la loro grande utilità, ultimamente utilizzarle sembra essere diventato più pericoloso di quello che si possa pensare.

Truffe: l’attenzione non è mai troppa

Negli ultimi mesi le notizie di truffe ai danni dei cittadini si sono diffuse rapidamente e in maniera che potremmo definire quasi spropositata. Ma cosa sta succedendo? La tecnologia che dovrebbe essere un modo che abbiamo per rendere più semplice la nostra vita, adesso sta diventando il primo pericolo in maniera assoluta. I cybercriminali (come ormai sono stati definiti), sono in grado di introdursi nei nostri dispositivi per riuscire a rubare i dati sensibili e tutti gli elementi che permettono loro di rubare soldi al malcapitato.

In precedenza il pericolo arrivava da una telefonata, una mail, un SMS, invece adesso anche un’applicazione apparentemente innocua può essere il cavallo di Troia che viene utilizzato dai truffatori per appropriarsi dei dati della vittima.

Ecco come agiscono tramite Waze e Google Maps

Come possono i cybercriminali agire attraverso queste due applicazioni, così tanto amate dagli automobilisti? La realtà è che ad oggi non si è sicuri in alcun modo. Per quello che riguarda Waze è stata segnalata una strategia a dir poco particolare utilizzata dai conducenti dei carratrezzi, questi sarebbero in grado di utilizzare gli avvisi di incidente per arrivare per primi sul posto. Il problema sta nei prezzi esagerati che questi praticano, fregando gli automobilisti.

Per quello che invece concerne Google Maps, sono diversi i metodi che vengono utilizzati, il primo è l’arrivo di un messaggio “sappiamo dove vivi”, i oltre recensioni false e valutazioni gonfiate. Per evitare qualsiasi rischio è importante non condividere mai dati personali, o rispondere a messaggi in cui questi vengono richiesti.