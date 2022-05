Formula 3, Riassuntone GP Spagna

Per la sua terza tappa stagionale la Formula 3 è arrivata al Montmelò di Barcellona, affiancando la categoria sorella e la classe regina che qui corre il GP di Spagna in un fine settimana caratterizzato da un caldo torrido. Come si è visto in precedenza ancora nessun pilota si è preso il ruolo di leader indiscusso, con tanti alti e bassi per ognuno a seconda delle giornate.

Con la solita inversione della griglia, nella prima gara del fine settimana è stato il pilota di casa Vidales a partire dal palo; mentre il poleman del venerdì Stanek si è ritrovato a prendere il via dalla dodicesima casella. Dopo la curva 1 dove si era ritrovato in lotta con Correa e Crawford, il castiglianoleonese è stato capace di condurre in testa la corsa fino alla bandiera a scacchi superando anche l’insidia dell’americano al dodicesimo giro.

Sul podio anche il pilota alla guida della Prema e Collet, quest’ultimo autore di una piccola rimonta dalla quinta piazza nella seconda metà di gara. E come lui, anche Leclerc è riuscito a chiudere in quarta dopo essere partito in ottava. Nella Sprint Martins, fra i più promettenti guardando al campionato, è stato costretto ad arrendersi per via di una perdita di potenza. Stessa sorte toccata a Colapinto dopo che la sua Van Amersfoort si è trovata priva del cofano motore. Top 10: Vidales, Crawford, Collet, Leclerc, Correa, Smolyar, Frederick, Stanek, Ushijima, Hadjar.

Alla domenica Martins ha avuto l’occasione di rifarsi da subito prendendo la prima posizione ai danni di Stanek con un sorpasso all’esterno in fondo al rettilineo di partenza. Il francese poi più di una volta ha cercato di dare lo strappo anche se puntualmente annullato dall’uscita di altrettante safety car, che a ogni modo non hanno cambiato le sorti del vincitore.

