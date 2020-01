Formula 1: ufficiali le dimissioni di Sean Bratches

Bratches lascia ufficialmente il suo incarico alla fine del mese di gennaio, ma continuerà come consulente dagli Stati Uniti.

Bratches è stato nominato amministratore delegato delle operazioni commerciali nel 2017, anno in cui Liberty Media ha assunto la direzione della Formula 1.

Insieme al suo team, composto da Carey e Brawn, ha trasformato completamente l’attività commerciale, migliorandola.

Dopo tre anni di duro lavoro, Bratches ha deciso di fare un passo indietro e di tornare negli Stati Uniti per dedicare più tempo alla sua famiglia.

Ha così annunciato: “Gli ultimi tre anni in Formula 1 sono stati un viaggio incredibile, che mi è piaciuto molto. Voglio ringraziare personalmente i team di Formula 1 per i loro straordinari sforzi e per la dedizione. Sono i migliori e sono fiducioso che continueranno a servire i fan e ad attuare la strategia che abbiamo impostato negli anni a venire”.

Infine ha aggiunto: “Sono orgoglioso di lasciare la Formula 1 in una posizione migliore rispetto a quando sono entrato nel 2017. So che le fondamenta che abbiamo creato come squadra continueranno a servire i nostri fan in tutto il mondo e a raggiungere un nuovo pubblico”.

I SUCCESSI RACCOLTI IN FORMULA 1

Durante il suo mandato, Bratches ha raccolto molti successi. Infatti, la Formula 1 ha registrato un incremento di persone sia negli autodromi di tutto il mondo, sia in TV.

Ha poi rinnovato il business digitale ed è riuscito, rivestendo un ruolo centrale, ad organizzare i nuovi due appuntamenti 2020: il GP del Vietman e quello in Olanda.

Il tedesco ha inoltre supervisionato e creato numerose iniziative rivolte ai fans, tra cui la docu-serie “Drive to Survive” che offre una visione del dietro le quinte di tutti i team protagonisti della stagione.

Carey ha così sottolineato il ruolo essenziale rivestito dal collega in questi anni: “Sean ha trasformato il lato commerciale della Formula 1, e ciò lo dimostra lo slancio e la crescita che ha avuto la nostra azienda. Sono lieto che continuerà ad essere un consulente per noi. Farà sempre parte della famiglia e non vedo l’ora di ricevere suoi consigli”.