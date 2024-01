Formula 1, possibile ritorno per un ex Team Principal?

Possibile ritorno in vista per un ex Team Principal? La risposta potrebbe essere affermativa, dato che l’ex capo di Alpine, Otmar Szafnauer, sarebbe in trattativa con il team Andretti

La scorsa stagione l’Alpine aveva scioccato il paddock della Formula 1 quando, alla vigilia del weekend del Gran Premio del Belgio, aveva annunciato che quella sarebbe stata l’ultima uscita di Szafnauer e del direttore sportivo Alan Permane con la scuderia di Enstone. Di fronte a risultati poco brillanti, mentre la rivale McLaren era in vantaggio con i suoi guadagni di metà stagione, l’Alpine aveva abbandonato Szafnauer affidando il comando a Bruno Famin. Potrebbe essere il momento per un ritorno nel Circus dell’ex Team Principal?

I colloqui tra Szafnauer e Andretti per il ritorno dell’ex Team Principal

Szafnauer, ritenendo che la squadra avesse premuto il grilletto troppo presto, aveva rilasciato a Sky Deutschland la citazione dell’anno: “Dico sempre che non si possono mettere incinta nove donne e sperare di avere un bambino in un mese“. Il boss della scuderia rivale, Christian Horner, aveva dichiarato ai media di ritenere che fosse solo una questione di tempo prima di vedere il ritorno del 59enne nel paddock, dicendo: “Non sarà l’ultima volta che lo vedrete ai box, non ho dubbi su questo“.

Il ritorno, secondo Motor Sport Magazine, è in programma. “Ho avuto alcune discussioni con Michael Andretti, mi ha chiamato anche prima che andassi all’Alpine e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto aiutarlo“, ha affermato Szafnauer alla rivista. “Prima devono ottenere il via libera dalla Formula 1, perché senza iscrizione come posso aiutarlo? Se saranno accettati, allora potremmo iniziare le eventuali trattative“. Ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe continuare nel Circus, ma in una posizione in cui la mia esperienza e le mie capacità possano essere messe a frutto. Credo di avere altri cinque o sette anni a disposizione”.

“Forse ho un’opinione troppo alta di me stesso, ma credo di avere ancora le capacità per mettere insieme una buona squadra e per essere competitivo in Formula 1. È questo che voglio fare. In questo momento, ho il desiderio di farlo, ma sto aspettando il momento in cui il mio periodo di gardening sarà terminato. Spero di poter tornare presto in questo sport, magari già nel 2024. Il problema è che sono un po’ impaziente“.