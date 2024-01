Berger:”Raggiungere la Red Bull? Solo con misure radicali”

Il dominio della Red Bull potrebbe continuare anche quest’anno se gli altri team in griglia non adottano misure radicali. Questo il pensiero di Gerhard Berger

Il binomio Verstappen-Red Bull ha in un certo senso annullato la competizione in griglia per l’intera stagione 2023. Infatti, l’olandese ha vinto 19 gare su 22. Solo Sergio Pérez prima e Carlos Sainz dopo sono riusciti a strappargli la vittoria negli appuntamenti in Arabia Saudita, Azerbaigian e Singapore rispettivamente.

Se questa é stata la RB19, ci chiediamo che valore aggiunto abbia la RB20. La vettura sará presentata il 15 Febbraio. Si parte giá da una base ottima, dunque l’idea che possa diventare ancora piú competitiva suscitare il timore di molti.

L’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger ha voluto esprimere la sua sulle prospettive per la stagione 2024. L’austriaco ritiene che battere la Red Bull sará difficile ed ha voluto dare un consiglio alle altre nove squadre in griglia. Queste, secondo Berger, dovrebbero adottare delle misure radicali che possano essere all’altezza di quelle di Milton Keynes.

“In Formula 1, le cose sono sempre diverse da quello che pensi. Il livello è molto alto. Se la Red Bull tiene insieme le sue truppe, sarà difficile raggiungerle. Può funzionare solo se gli altri prendono misure radicali. La Ferrari è ancora quella su cui confido di più“, ha detto l’ex pilota di Formula 1 a Auto Motor und Sport.

Un ritorno al passato

Verstappen come Schumacher? Berger ha ricordato come ai suoi tempi Michael Schumacher occupava quasi sempre il gradino piú alto del podio. Gli altri piloti credevano che tutto ció sarebbe finito presto e invece si sbagliavano.

Se l’olandese seguirá le orme del tedesco non lo sappiamo, ma é sicuramente affascinante ed entusiasmante seguire un tale dominio e vedere fin dove questo si spingerá.

“Abbiamo già detto all’epoca di Schumacher: ‘Questo non durerá a lungo’. Ma un tale dominio suscita anche un certo entusiasmo… anche in me. Allora si rimane semplicemente intrappolati nella perfezione“, ha spiegato il dieci volte vincitore di un Gran Premio.