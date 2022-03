Formula 1, Mercedes presenta la nuova Safety Car per la stagione 2022

A poche settimane dal via della stagione di Formula 1 2022, oggi sono state presentate le vetture ufficiali che faranno da Safety Car e da Medical Car, ovvero la Mercedes AMG GT Black Series e la GT 63 S 4MATIC+, entrambe rosse, come abbiamo visto negli ultimi due anni.

Mercedes ha annunciato i modelli, creati nelle versioni più potenti, per affrontare la pista durante i Gran Premi. La Safety Car, o meglio la vettura di sicurezza viene utilizzata per neutralizzare l’azione in pista e raggruppare i concorrenti a seguito di un incidente avvenuto sul tracciato o per l’impossibilità di correre nella normalità, per via delle pessime condizioni, per esempio in caso di forte pioggia. Dall’altro lato, c’è la Medical Car, la vettura che interviene in pista, in caso di incidente per soccorrere un pilota o per qualsiasi altro motivo a livello medico.

Introducing the new official @fia Safety Car and Medical Car for the 2022 @F1 season! ❤️🤩

Loving the @MercedesAMG GT Black Series and the AMG GT 63 S 4MATIC+ 👊 pic.twitter.com/ruEwoDmXNA

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2022