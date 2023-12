Stagione 2023: chi ha avuto più incidenti?

Durante la stagione di Formula 1, oltre a vittorie e risultati di successo, ci sono anche piloti che non riescono a completare la propria gara a causa di incidenti. Chi sono i piloti che ne hanno avuti di più?

Durante una stagione di 23 gare, abbiamo assistito a GP spettacolari caratterizzati da vittorie emozionanti e rimonte incredibili. Ma un altro elemento protagonista della stagione sono stati gli incidenti. Questi ritiri non solo minacciano la sicurezza dei piloti, ma comportano anche danni economici per le scuderie. Dal tombino che ha rovinato il weekend di Las Vegas di Sainz alla lotta fratricida in Qatar tra le due Mercedes. Ma chi sono i piloti che, a causa di propri errori o altri motivi, si sono ritirati più spesso durante questa stagione? Un utente su Reddit, basspro24chevy, si è posto questa domanda e ha compilato una classifica dove segna chi tra i venti piloti ha riportato più danni economici al proprio team.

I primi 3 in classifica

Il campione del mondo sfortunato in questa classifica è Logan Sargeant. Ha causato danni alla Williams per un totale di 4,3 milioni di dollari. Il nativo di Fort Lauderdale ha subito due incidenti durante il GP d’Olanda, con danni complessivi di 1,4 milioni di dollari. Il team di Grove ha dichiarato che a causa di questi ritiri, tra i due piloti si sono accumulati danni per un totale di 6 milioni di dollari, lo sviluppo della monoposto 2024 è stato rallentato.

Carlos Sainz si è aggiudicato la medaglia d’argento. Unico a sfidare brevemente il dominio Red Bull, ha subito due gravi incidenti durante le prove libere a Las Vegas e Abu Dhabi, con un complessivo di 2 milioni di dollari che sono andati a pesare sulle casse della Ferrari. Considerando altri danni in diverse gare, la somma totale ammonta a 3,6 milioni di dollari.

Ultima posizione del podio per Sergio Perez. Il messicano, nella sua travagliata stagione, ha subito diversi incidenti. Il più clamoroso è quello capitato durante le qualifiche del GP di Monaco, che è andato a costare alla Red Bull un milione di dollari. Complessivamente, contando tutti i ritiri del mondiale di Checo, si arriva a 3,2 milioni di dollari di danni.

Chi si trova nelle ultime posizioni?

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, ha causato alla propria scuderia solo 345 mila dollari di danni, oltre che dominatore anche parsimonioso per le casse Red Bull. Il duo Mercedes, tranne forse per il ritiro di Hamilton in Qatar, non ha mai rischiato di pesare alla scuderia di Brackley. Chiudono la classifica per danni causati troviamo Fernando Alonso e Valtteri Bottas.