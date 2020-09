FORMULA 1 LIVE – GP RUSSIA: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DI RUSSIA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SOCHI IN DIRETTA!

Si ritorna in gara, ma sopratutto ritornano i tifosi sulle tribune, che hanno potuto applaudire alla pole position numero 96 per Lewis Hamilton. Una prima fila non del tutto scontata dopo la bandiera rossa in Q2, causata dal botto di Vettel e dalla manovra in extremis di Leclerc per evitare il proprio compagno di squadra.

A dar fastidio alle due vetture del team della “stella a tre punte”, ci sarà il “motorone Honda” di Max Verstappen che piazza la su Red Bull sulla seconda piazzola.

Ma dietro ai primi tre la battaglia è agguerrita, con Racing Point, McLaren e Renault che tenteranno a suon di sportellate di guadagnarsi un posto tra i grandi. Per la Ferrari, sarà ancora una domenica in salita, anche se un po’ di sfortuna ci ha messo lo zampino.

A breve inizierà la decima gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 12:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, al decimo appuntamento del 2020: il GP di Russia è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Sochi.

