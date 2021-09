GP Russia, l’ordine d’arrivo della pazza gara di Sochi

L’ordine d’arrivo della gara di Sochi vede Hamilton precedere inaspettatamente il diretto rivale Verstappen, Ferrari sale sul podio con Sainz

Lewis Hamilton vince il GP di Russia festeggiando la vittoria numero 100 in carriera. Nell’ordine d’arrivo di Sochi troviamo clamorosamente Max Verstappen in seconda posizione, dopo esser scattato ultimo e Carlos Sainz, a conferma della buona prova nella qualifica di ieri.

Dopo quattro gare senza vittoria Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per il trionfo più importante, quello numero 100, il primo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo. Max Verstappen guadagna 18 posizioni rispetto allo schieramento di partenza azzeccando la strategia all’arrivo della pioggia. L’olandese perde soli 7 punti dal rivale Hamilton ma cede per 2 punti la leadership di classifica.

Ai piedi del podio Daniel Ricciardo, vincitore della gara precedente di Monza. L’australiano è la miglior McLaren al traguardo dopo la sciagurata strategia scelta da Lando Norris, dominatore della corsa fino all’arrivo della pioggia. Dopo la sosta ritardata il giovane britannico ha chiuso al settimo posto. McLaren che, nonostante il podio di Carlos Sainz, guadagna 4 punti sulla Ferrari, diretta concorrente per la terza posizione costruttori.

LA PIOGGIA SALVA LA GARA DI BOTTAS

In quinta posizione uno spento Valtteri Bottas, capace di rimontare solo grazie all’azzeccato timing con le gomme intermedie. Segue l’Alpine di Fernando Alonso, in lotta per il podio prima dell’arrivo dell’acqua. A punti anche Kimi Raikkonen, che ottiene il miglior risultato dell’anno per Alfa Romeo, seguono Sergio Perez e George Russell. Williams che va a punti per la quarta volta nelle ultime cinque gare, confermando il filotto positivo del team.

Fuori dai 10 le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel, venuti anche a contatto nelle convulse fasi finali della corsa. Tredicesimo Pierre Gasly, davanti a Esteban Ocon e Charles Leclerc, sprofondato in classifica dopo esser stato l’ultimo a montare le intermedie. Sedicesimo Antonio Giovinazzi davanti a Yuki Tsunoda e Nikita Mazepin. Nicholas Latifi e Mick Schumacher non hanno concluso la gara.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI RUSSIA

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Sainz

4. Ricciardo

5. Bottas

6. Alonso

7. Norris

8. Raikkonen

9. Perez

10. Russell

11. Stroll

12. Vettel

13. Gasly

14. Ocon

15. Leclerc

16. Giovinazzi

17. Yuki Tsunoda

18. Nikita Mazepin

OUT Nicholas Latifi

OUT Mick Schumacher