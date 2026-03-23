Formula 1: Imola rinuncia al GP 2026

Imola non riempirà il “vuoto” dei GP mancanti

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha deciso di non candidarsi per ospitare il GP di Formula 1 del 2026, nonostante ci fossero margini per provarci. La scelta non nasce da limiti organizzativi o economici, ma da una precisa posizione etica.

Secondo quanto emerso, il circuito romagnolo non ha avviato contatti con Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, perché non intende sfruttare eventuali situazioni di crisi internazionale come conflitti o instabilità geopolitiche per rientrare nel calendario del mondiale.

Si tratta di una presa di posizione netta: Imola preferisce non approfittare di possibili “vuoti” lasciati da altri Gran Premi in difficoltà, evitando qualsiasi forma di speculazione legata a contesti delicati come la guerra.

Una scelta etica, non tecnica

Dal punto di vista organizzativo, Imola sarebbe perfettamente in grado di ospitare un GP:

il tracciato è aggiornato e pronto, le risorse economiche sarebbero reperibili, l’esperienza nella gestione di eventi di alto livello è consolidata.

Non a caso, il circuito si sta preparando ad accogliere il WEC (World Endurance Championship) e resta disponibile ad aiutare la Formula 1 in caso di necessità, proprio come accaduto durante l’emergenza COVID.

Il GP di Imola fuori dal calendario 2026

La decisione arriva in un contesto già definito: il GP dell’Emilia-Romagna non sarà presente nel calendario 2026 di Formula 1, dopo essere stato escluso a favore di nuove sedi.

Nonostante ciò, Imola non ha cercato scorciatoie per rientrare, scegliendo invece una linea coerente e responsabile.

Un atteggiamento che fa discutere (in positivo)

La posizione del circuito è un segnale di integrità nel mondo dello sport: meglio aspettare un’opportunità “pulita” piuttosto che approfittare di situazioni drammatiche.

Una scelta che, pur rinunciando a visibilità e introiti nel breve periodo, rafforza l’immagine di Imola come realtà attenta non solo allo sport, ma anche ai valori.