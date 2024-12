Finestrini, da due pulsanti a uno: sulla tua prossima auto fai tutto da questo comando

Svolta nelle auto, sia quelle costose sia economiche: un solo pulsante per più funzioni sui finestrini. Il risparmio è assicurato.

Vorrei mai non posso. Un’auto di serie per chi ne ha le possibilità economiche è una somma di compressi. Inevitabile visti costi. A dar retta agli interior designer preferirebbero installare sedili più comodi e sfiziosi, magari in pelle, ma poi andrebbero a cozzare sul peso stesso (per esempio) dell’auto.

Il reparto tecnologico vorrebbe inserire in ogni computer di bordo un chip per gli appassionati di gamer, che devono giocare perfino in auto. Una tendenza che gioco-forza fa lievitare il costo di auto, un grande rischio di questi tempi. Perché?

Perché rappresenta uno degli ostacoli che sta impedendo il famigerato passaggio dalle auto tradizionali a quelle elettriche. Certo, qui ci sono altri problemi ben più gravi: le colonnine di ricarica che rappresentano una goccia in mezzo a città sempre più tendenti a oceani.

Gli incentivi che spariscono in un amen. Non sia mai, venga in mente di dotare la tua casa (anche quella con pannelli voltaici) di un sistema per ricaricare l’auto elettrica fai-dai-te: tutto si può fare in questo periodo storico, ma con quali costi? E ancora: il gioco vale davvero la candela?

Auto, come massimizzare il risparmio

I costi di un’auto sono già alti di per sé, logico andare a caccia di compromessi. I brand automobilistici sono i primi a capire questo problema. Volvo in particolare. Grazie a InsideEVs, è venuto alla luce un particolare sulla EX90, passato per niente inosservato.

Sul nuovo SUV del brand svedese ci sono solo due interruttori per i finestrini sul pannello della porta anteriore. Fortunatamente, il costoso SUV non ha gli alzacristalli posteriori, ma Volvo ha deciso di omettere due interruttori.

Volvo (e non solo): da due pulsanti a uno

C’è un solo pulsante sotto l’interruttore per i finestrini della Volvo EX90 per passare dalla parte anteriore a quella posteriore. Certo, un po’ d’attenzione in più bisogna farla, ma ritorna in mente quel giusto compromesso tra un’auto e il suo costo.

E poi Volvo non è stato l’unico brand a optare per questa scelta. La Volkswagen utilizza già da tempo lo stesso trucchetto per risparmiare sui costi con la serie ID: qui premi il pulsante e hai pochi secondi per azionare i finestrini posteriori. Anche la Dacia utilizza solo quattro interruttori. Coincidenza? Chissà, a pensar male si fa peccato… ma spesso ci si indovina.