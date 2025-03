Fiat sull’orlo del fallimento, le parole di John Elkann in Parlamento sono strazianti: quello che ha fatto Stellantis…

Lo ha confermato John Elkann in parlamento, la Fiat è ormai sull’orlo di un fragoroso fallimento, una dichiarazione straziante.

Parole che non lasciano spazio alla speranza quelle di John Elkann, che per la prima volta entra nel merito di quello che è il destino di Fiat. La casa automobilistica, che ha segnato la storia dell’Italia, ben presto potrebbe sparire, per via di nette difficoltà per quello che riguarda la capacità di gestire il nuovo mercato.

Si parla della crisi di Fiat da tanto tempo ormai, in molti credevano che fosse impossibile che l’azienda crollasse, si ponevano speranze nella capacità di risollersi, di riuscire a rinascere dalle proprie ceneri.

Invece le nuove dichiarazioni sono lapidarie, non lasciano spazio a interpretazioni di nessun genere. Nel panico milioni di italiani che hanno negli stabilimenti Fiat il proprio posto di lavoro. La crisi si è fatta sentire in maniera prepotente ed ecco che si cerca di trovare una valida soluzione.

A rivelare le problematiche John Elkann, che in parlamento ha detto tutta la verità.

John Elkann decide di ammettere la crisi

Lo scorso anno avevano fatto discutere le parole di Montezemolo che aveva affermato che ormai la produzione di Fiat è spostata completamente in Francia, insomma, la casa automobilistica che ha fatto la storia dell’Italia, non è poi così italiana come si vuole pensare. Adesso però, la situazione sembra essere peggiorata, nelle scorse ore hanno fatto il giro del mondo le parole di John Elkann, presidente Stellantis che ha chiarito la situazione dell’azienda.

Lui impegnato in un’audizione in Parlamento, proprio in questa occasione ha rilasciato dichiarazioni che hanno lasciato il segno. Alla luce della crisi sia economica che del mercato automobilistico, si è fatta chiarezza per quello che riguarda la posizione di Fiat nel mondo automobilistico attuale.

Tutta la verità sulle parole del presidente

“L’Italia per Fiat e Fiat per l’Italia“, questo lo slogan che ha trovato spazio per quello che riguarda Fiat nel nostro paese. Nella sua conferenza John Elkann ha chiarito come, in effetti, Fiat fosse sull’orlo del fallimento, ma poi Stellantis l’ha salvata, con i fondi investiti sulla produzione, che ha portato all’arrivo sul mercato, dei nuovi modelli, come la nuova Panda e la 600.

Insomma, una ventata di aria fresca, questo è quello che Stellantis ha portato nelle case Fiat. Il presidente inoltre, auspica un ritorno di fiamma tra l’azienda e la popolazione italiane che negli ultimi anni ha avuto una sorta di frenata a riguardo.