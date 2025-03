Car sharing, adesso le puoi prendere direttamente dentro il tuo palazzo: alcuni le parcheggiano sulle scale di casa | Non è uno scherzo

Car Sharing? Ebbene, da questo momento in poi te la parcheggiano addirittura dentro casa. Sulle scale del palazzo, sali a bordo e parti.

Il car sharing negli ultimi anni ha subito una notevole diffusione, sono sempre di più gli automobilisti che per convenienza e per comodità decidono di noleggiare l’automobile, soprattutto quando si è lontani da casa. Un servizio offerto soprattutto nelle grandi città dove, per evitare di mettere sotto eccessivo stress la propria vettura si può decidere per il car sharing.

Con il diffondersi dell’utilizzo di questo servizio, sono anche aumentate in maniera esponenziale le società che basano la loro attività principale proprio su tale utilizzo delle vetture.

Il car sharing per tutti coloro che non lo sapessero, è un noleggio di automobili, che permette di avere tutto coperto con un’unica spesa.

Per le società che lavorano in tale settore, riuscire a offrire il miglior servizio possibile è veramente importante, ma ovviamente nessuno si aspetterebbe che qualcuno si è spinto talmente oltre da portare l’auto proprio fuori casa.

Car sharing: il corretto utilizzo è importante

Inutile sottolineare che per evitare delle ripercussioni, gli automobilisti devono essere pienamente responsabili per la vettura che noleggiano e comportarsi nella maniera più corretta possibile. Purtroppo non mancano casi in cui i noleggiatori non sono corretti, trattano l’automobile noleggiata nella maniera sbagliata e in base a quelle che sono le postille contrattuali. Nella maggior parte dei casi, eventuali danni alla vettura, vengono addebitati in capo al noleggiatore, alzando il prezzo da pagare al termine del soggetto.

Uno dei casi di cattiva gestione ha fatto il giro del web, indicando come una noncuranza delle vettura, abbia poi portato a un controllo approfondito da parte delle autorità. Numerosi i casi che si sono nel tempo registrati e che potrebbero minare l’intero servizio.

L’auto Enjoy bloccata nella tromba delle scale

Le immagini hanno fatto il giro del mondo, una 500 Enjoy, servizio di noleggio noto nella zona di Roma, è stata ritrovata nelle scale di un palazzo ed è stata recuperata dal servizio di soccorso. Non è chiaro se la vettura sia finita lì per atto vandalico o per un errore di manovra, ma di certo la società che gestisce il servizio sta continuando le indagini.

Si sta quindi cercando di comprende chi era il noleggiatore della vettura nel momento in cui se ne erano perse le tracce. Al momento non è chiara la situazione, ma si è certi che ben presto si farà luce sul caso.