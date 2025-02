“Mi hanno portato via l’auto e demolita”, la Polizia le sta prendendo dai parcheggi: è l’apocalisse degli automobilisti

A volte capita che le auto vengano rimosse e demolite senza che il proprietario ne sia al corrente. Come è possibile?

Parcheggio la macchina e non la trovo più. Panico. Non mi resta che andare a fare la denuncia di furto. Qualche giorno dopo mi chiamano dalla polizia: “La sua auto non è stata rubata, è stata portata via perché era un pericolo per la circolazione.

È stata demolita”. Ma come è possibile una cosa del genere? Purtroppo, a volte capita che le auto vengano rimosse e demolite senza che il proprietario ne sia al corrente. Questo accade soprattutto quando l’auto è abbandonata da tempo in un luogo pubblico.

L’abbandono di veicoli è spesso dovuto alla mancanza di consapevolezza dei proprietari riguardo alle responsabilità legali e ai costi di dismissione di un’auto. Molti ignorano la possibilità di rottamare gratuitamente il veicolo presso centri autorizzati.

Definizione di veicolo abbandonato

Secondo la legge italiana (decreto ministeriale 460 del 22 ottobre 1999), un’auto è considerata abbandonata quando si trova su suolo pubblico o privato in stato di incuria e non rispetta le normative vigenti. In particolare, un veicolo è considerato abbandonato se:

È privo di targa o contrassegno assicurativo.

Manca di parti essenziali come motore, ruote o carrozzeria.

È parcheggiato nello stesso luogo per un periodo prolungato, accumulando sporcizia, vegetazione o segni di deterioramento.

La presenza di un veicolo in sosta irregolare per oltre sessanta giorni, senza denuncia di furto, può essere considerata abbandono, sia su aree pubbliche che private. L’abbandono di un veicolo è punito sia a livello amministrativo che penale.

Cosa fare in caso di auto abbandonata

La gestione dei veicoli abbandonati comporta costi per le amministrazioni locali, che devono coprire le spese di rimozione, smaltimento e pratiche burocratiche. Questi costi possono variare tra i 200 e i 500 euro per veicolo, a cui si aggiungono le spese legali in caso di mancata collaborazione del proprietario. Se si nota un veicolo abbandonato, è consigliabile verificare la situazione tramite la targa (se disponibile) per escludere un semplice parcheggio prolungato.

Successivamente, è possibile contattare i servizi del Comune o la polizia municipale per segnalare il caso, fornendo informazioni dettagliate sul luogo, il modello e lo stato del veicolo. In situazioni più complesse, come il mancato intervento delle autorità, ci si può rivolgere ad associazioni di tutela dei consumatori o, in casi estremi, agire legalmente tramite il giudice di pace. È importante documentare la situazione con fotografie e comunicazioni ufficiali per tutelarsi da eventuali contestazioni.