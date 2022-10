FIA: nuove regole sulle penalità in griglia

A causa del caos, sulle posizioni di partenza, del GP d’Italia, la FIA ha deciso di rivedere le regole sulle penalità in griglia

Dopo le qualifiche del GP d’Italia, la FIA, a causa dei ritardi nell’annuncio della griglia di partenza, si è ritrovata nell’occhio del ciclone. I fan, e non solo, si sono chiesti per quattro ore in quale posizione, i piloti penalizzati, sarebbero partiti. In difesa della federazione si può direche i piloti in penalità erano, addirittura, nove, tutti a causa di cambi dei componenti. Pierre Gasly, in modo ironico, ha scritto su Twitter se qualcuno gli potesse dire da che posizione dovesse partire.

Can someone tell me in which position I will start tomorrow’s race? — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 10, 2022

Mattia Binotto ha spiegato che: “Il motivo per cui ci è voluto cosi tanto tempo, per pubblicare la griglia, è che ci sono diverse interpretazioni e il regolamento non è abbastanza chiaro. È un argomento che dobbiamo discutere per il futuro”. La FIA, dopo il World Motor Sport Council avvenuto a Londra, ha rivisto le regole già per la stagione 2022. L’organo di controllo delle corse automobilistiche ha deciso di cambiare il regolamento cosi da spiegare, in modo esplicito, il processo delle sanzioni. Con questi cambiamenti, la FIA, si impegna a pubblicare una prima griglia provvisoria, a causa dei probabili ritardi causati dai vari controlli.

Il nuovo regolamento

La nuova direttiva 42.1, emanata dalla federazione, su come vengono trattate le penalità, spiega che: