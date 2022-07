FIA: “Chi rimuove segnaletica dal tracciato verrà severamente punito”

La FIA è destinata a reprimere e agire severamente contro i fan che rimuovono la segnaletica durante l’invasione del circuito post-gara

Ai fan è generalmente consentito l’accesso a parti della pista dopo la gara, consentendo loro di avvicinarsi al podio e prendere parte ai festeggiamenti. Ma in una serie di gare recenti, sono emersi video che mostrano i fan che rimuovono la segnaletica dei circuiti e li portano a casa, inclusi cartelloni pubblicitari, tabelloni DRS e persino bandiere di marketing dalle aree dei fan ed ora FIA ha deciso di intervenire. La tendenza ha guadagnato un’attenzione particolare sui social media, dove ci sono stati numerosi video che mostrano i fan che portano via la segnaletica dopo una gara come souvenir. Ma prima del Gran Premio di Francia di questo fine settimana, è emerso che la F1 è destinata ad adottare un approccio più duro contro i fan che stanno rimuovendo la segnaletica dalle piste.

FIA severissima sulle sanzioni

Autosport afferma che le riprese delle telecamere delle invasioni post-gara verranno monitorate per identificare eventuali autori e che chiunque venga sorpreso a prendere la segnaletica verrà deferito alle autorità locali e dovrà essere perseguito. Il comportamento dei fan è finito sotto i riflettori nelle ultime settimane dopo una serie di segnalazioni riguardanti molestie e abusi sessuali, in particolare nei confronti delle fan, durante il Gran Premio d’Austria.

La F1 ha rilasciato una dichiarazione dopo la gara in Austria confermando che avrebbe parlato con il promotore e stroncato il comportamento “inaccettabile”, mentre il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha chiesto un ban a vita dai circuiti contro gli autori. La FIA con la sua segnaletica non è quindi l’unico problema. Vettel ha affermato, prima del Gran Premio di Francia, che era preoccupato e che il problema si sarebbe intensificato. Pensa che gli abusi siano “probabilmente sempre stati lì”, ma che i fan ora parlano più prontamente delle loro esperienze. “Iniziamo a vedere una generazione che viene in pista, che si alza in piedi e si lamenta, fa rumore e utilizza piattaforme diverse per comunicare. Non c’è spazio per queste cose“, ha detto Vettel.