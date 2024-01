Ferrari, Gené: “Lottare per il mondiale? Sarà difficile”

Marc Gené è ottimista sulla nuova vettura. Tuttavia, alla domanda se la Ferrari potrà giocarsi il Mondiale, lo spagnolo ha espresso i suoi dubbi

Marc Gené ha riconosciuto che l’ottimismo del Cavallino Rampante è, per il momento, contenuto. La superiorità della Red Bull è stata schiacciante nel 2023 e si prevede che lo stesso avverrà per la stagione che deve prendere il via. “Lottare per il Campionato del Mondo? È difficile“, ha confessato lo spagnolo, nonostante le virtù che vede nella Ferrari SF-24.

La vettura, il cui nome è già stato confermato ufficialmente, sarà presentata il 13 febbraio e si spera che alcuni miglioramenti ci siano stati, soprattutto per infastidire Red Bull in alcune tappe del Mondiale. Per Gené, infatti, la nuova vettura è un “passo avanti” rispetto alla SF-23, visto che i piloti hanno già potuto provarla al simulatore e le sensazioni sembrano migliori rispetto a quelle di appena un anno fa. Ma all’interno del team preferiscono rimanere cauti, senza farsi troppe illusioni.

Le parole di Gené

“Vedremo la Ferrari lottare per il Mondiale? La vedo dura, perché la Red Bull ha avuto un margine molto importante l’anno scorso e loro stessi affermano di aver compiuto dei passi in avanti“, ha spiegato nelle dichiarazioni che Formula Passion ha raccolto. Nei piani della scuderia di Maranello c’è quindi l’idea che la RB20 sia un’evoluzione della RB19.

L’ottimismo è quindi “misurato” in casa Ferrari, vista la superiorità della scuderia di Milton Keynes, che l’anno scorso ha vinto 21 delle 22 gare disputate e ha Max Verstappen come leader assoluto della griglia. Sebbene la Scuderia sia stata l’unica squadra a strappare una vittoria al campione Costruttori, con Carlos Sainz a Singapore, sa che la superiorità dei suoi rivali è stata schiacciante. Inoltre, non sono riusciti a battere la Mercedes, che alla fine della stagione ha conquistato il secondo posto.

“La Red Bull è ovviamente la squadra favorita. Lottare con loro per il Campionato del Mondo è un po’ troppo ottimistico, ma fare un passo avanti e poter lottare più da vicino con loro è possibile“, ha ammesso Gené. Queste dichiarazioni arrivano nel “nuovo” contesto del team di Maranello. Il rinnovo di Charles Leclerc è già stato concordato e ufficializzato, anche se la durata del suo nuovo contratto non è stata dichiarata pubblicamente. Di sicuro sarà oltre il 2025. Per quanto riguarda Carlos Sainz, per il momento la Ferrari ha preferito tacere, anche se è già salito su una vettura di Formula 1 a Barcellona per i primi test. Non con la nuova monoposto, ma con la SF-23 e la F1-75.