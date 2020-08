Ferrari pensa se ritirare il ricorso contro Racing Point

Il caso Racing Point non è ancora giunto al termine. L’udienza per la sentenza è infatti prevista per la metà del mese di settembre, quando il tutto sarà portato dinanzi al Tribunale Internazionale della FIA a Parigi. Prima di quella data, l’unica scuderia ora rimasta coinvolta nell’opposizione alla decisione della Federazione rispetto al team di Lawrence Stroll, la Ferrari, dovrà scegliere in maniera definitiva se continuare sui propri passi o mettere un punto a questa storia. Gli altri team precedentemente in gioco, McLaren, Williams e Renault hanno già ritirato il loro ricorso; adesso sta al Cavallino Rampante fare l’ultima mossa. La Ferrari pensa infatti se ritirare il ricorso contro Racing Point.

