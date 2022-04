Ferrari: “Non porteremo aggiornamenti significativi a Imola”

In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, torna la qualifica sprint, con prove libere ridotte di conseguenza

La Ferrari non porterà aggiornamenti significativi sulla sua F1-75 per il Gran Premio di Imola. La decisione, a quanto pare, è stata determinata dal format del weekend, che prevede una sola sessione di prove libere da 60 minuti, seguita dalla prima qualifica sprint della stagione. Con così poco tempo per mettere a punto le monoposto, verificare la bontà di eventuali aggiornamenti sarebbe oltremodo complicato. Ecco perché le novità più importanti, almeno per quanto riguarda la Ferrari, entreranno in gioco successivamente.

Binotto spiega la decisione

“Sarà un weekend complicato per portare aggiornamenti e provare a valutarli nella sessione di prove libere”, ha spiegato Mattia Binotto. “In quel poco tempo sarà necessario concentrarsi sulla qualifica sprint del pomeriggio, naturalmente. Per quanto riguarda noi della Ferrari, non porteremo grandi aggiornamenti a Imola, perché siamo convinti che non si tratti del weekend giusto. Proveremo però a ridurre i problemi che abbiamo riscontrato finora: mi riferisco al porpoising e al bouncing che hanno viziato le nostre prestazioni in Australia”.

“Faremo il possibile per lavorare su questi problemi”, ha proseguito Binotto. “Tuttavia, gli aggiornamenti importanti arriveranno più avanti nell’arco del campionato“. Il direttore sportivo si è quindi soffermato sul fantastico inizio di stagione della Ferrari. “Sono sicuramente sorpreso. Credo che abbiamo lavorato molto bene, ponendoci il 2022 come priorità. Sapevo che il team poteva contare su un ottimo organico, e in qualche modo siamo riusciti a migliorarci molto rispetto alle ultime due stagioni”.

“Speravo di avere una monoposto competitiva per questo inizio di stagione”, ha continuato il direttore sportivo. “Di certo, però, non mi sarei aspettato una partenza così buona. Non posso mentire su questo. Tuttavia, sono ancora convinto che la differenza fra noi e gli altri team sia sottile. Le prime tre gare hanno dimostrato che i margini sono ridotti, e ci aspetta sicuramente una grande battaglia nei prossimi Gran Premi”, ha concluso Binotto.