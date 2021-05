Ferrari: no al nuovo fondo in Spagna

La Ferrari cambia fondo in Spagna e tenta di risolvere i problemi che hanno pregiudicato la sua performance in Portogallo lo scorso weekend

Il fondo a “Z” testato sulle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz durante il venerdì di prove libere in Portogallo lo scorso weekend non verrà riproposto dalla scuderia di Marenello in Spagna, in occasione del GP di Catalogna. Il nuovo prototipo, così come racconta il “Corriere della Sera”, è un’evoluzione di quello già impiegato a Imola e sarebbe solo un pezzo sperimentale per eventuali sviluppi della SF21.

A Portimao, la Ferrari ne ha infatti portato solo un prototipo per confrontare i dati ricavati in pista con quelli raccolti al simulatore e nella galleria del vento. Per ora, dunque, non ne è prevista una produzione in serie, anche se non è da escludere che ne risentiremo parlare nella prossima stagione o persino più avanti nel 2021.

Back in Barcelona for @CarlosSainz55’s home race Make sure you’re joining us during our #SpanishGP weekend on the official @ScuderiaFerrari channels for the latest 📱 Cover art by Patrizio Evangelisti ➡️ https://t.co/BA8RbSsvsp#essereFerrari 🔴 #F1 pic.twitter.com/jz3HRf6saR — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 5, 2021

FERRARI: NO AL NUOVO FONDO AL GP DI SPAGNA. OBIETTIVO: RIMETTERSI IN CARREGGIATA DOPO LA DELUSIONE PORTOGHESE

Nel frattempo, la scuderia italiana si concentra sui motivi che hanno portato a un accelerato decadimento degli pneumatici di Carlos Sainz durante lo scorso GP di Portogallo. Lo spagnolo, partito quinto, la domenica si è classificato solo undicesimo, fuori dalla zona punti, complice anche una strategia sbagliata al pit stop con il secondo stint di gomma media. In vista di Barcellona, gli uomini del Cavallino Rampante proveranno a recuperare il terreno perso lo scorso fine settimana, visti gli obiettivi prefissati dal Team Principal Mattia Binotto a inizio stagione.

Dopo la deludente prestazione in Algarve, la Rossa ha subito a disposizione un altro colpo in canna per mettere nero su bianco i miglioramenti rispetto al disastroso 2020: nella soleggiata Spagna, tutti si aspettano una SF21 quantomeno all’altezza di lottare per la terza fila.