Ferrari lancia il suo campionato Esports

Le iscrizioni sono aperte a tutti i maggiorenni. Ferrari mette in palio la possibilità di entrare a far parte della FDA Hublot Esports Team

La Ferrari ha deciso di entrare nel mondo degli Esports e lo ha fatto lanciando Ferrari Hublot Esports Series. Si tratterà di un campionato dedicato a vetture GT corso su Assetto Corsa. I partecipanti si sfideranno virtualmente a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo. In palio la possibilità di entrare a far parte dell’Academy virtuale ufficiale della Scuderia, che già annovera David Tonizza, campione in carica F1 Esports Series.

Le iscrizioni si apriranno lunedì 7 agosto e saranno riservate a tutti i cittadini europei che hanno già raggiunto la maggiore età. Il primo atto del torneo sarà la qualifica per le AM Series a partire da settembre, in cui i più veloci raggiungeranno i sim racer professionisti invitati dalla Ferrari, con i quali si sfideranno nelle stesse piste. I 12 più veloci delle 4 gare di ottobre di ciascuna categoria avranno accesso alla fase finale a novembre, dove si daranno battaglia in 3 gare che eleggeranno il vincitore finale.

LECLERC AMBASCIATORE UFFICIALE DELLA COMPETIZIONE

I partecipanti potranno godere della supervisione di Charles Leclerc, ambasciatore ufficiale della competizione, che seguirà da vicino tutte le fasi del torneo e metterà a disposizione la sua esperienza di pilota ufficiale al servizio dei piloti più giovani. Il monegasco non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato di Esport, e i suoi follower si ricorderanno certamente di quando durante la quarantena finì col dimenticarsi la fidanzata chiusa fuori di casa mentre era impegnato in uno stream su Twitch.

A seguito dell’annuncio è intervenuto Nicola Boari, funzionario del marchio Ferrari, che ha ribadito con la gioia della Scuderia nel cimentarsi in questo nuovo settore. L’obiettivo, quando sarà terminata l’emergenza legata al COVID-19, è quello di coinvolgere tutti gli appassionati con l’organizzazione di esibizioni dal vivo.

Per seguire le gare della competizione lanciata dalla Ferrari saranno disponibili le live sui canali social Instagram (@Ferrariesports), Twitter (@Ferrariesports), Twitch (@Ferrariesports) e Facebook (@FDAFans).

Danilo Tabbone