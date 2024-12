Ferrari, Frédéric Vasseur non ha alcun dubbio: vi spiego perché Hamilton l’anno prossimo vincerà con noi

Frédéric Vasseur è convinto che questo sarà l’anno della Ferrari, Hamilton sarà il vero salvatore della patria in casa Rossa.

All’alba dei suoi 40 anni, che compirà tra poco meno di un mese, Lewis Hamilton sta per realizzare il sogno di molti e chissà se da sempre è stato anche il suo. Perchè il pilota inglese riesce ad essere il più amato e anche il più odiato da sempre, dalla sua prima gara in Formula 1.

Il sogno di cui si sta parlando ovviamente è quello di indossare la tuta di una Ferrari e sedersi al volante della monoposto Rossa. Ammettiamo che, nonostante la sua bravura indubbia, erano molto ad essere titubanti e forse, almeno fino alla firma del contratto nessuno ci avrebbe scommesso nemmeno 1 euro del suo arrivo nella squadra di Maranello.

Il team Ferrari punta tutto su di lui e sulla sua bravura, per tornare finalmente alla vittoria.

Frédéric Vasseur è convinto che sia stato veramente un’ottima scelta e ne spiega le motivazioni.

Un titolo mondiale che manca dal 2008

Era il lontano 2008 quando la Ferrari ha vinto il suo ultimo campionato mondiale, eppure non sono mancati i talenti come Fernando Alonso, Charles Leclerc, Sebiastan Vettel e Carlos Sainz. I migliori piloti di sempre sono passati dai box del Cavallino Rampante e non poteva di certo mancare Lewis Hamilton. Certo, è vero, ci sono stati momenti in cui le automobili non sono state all’altezza delle avversarie, quindi ci voleva molto di più per poter avere una vittoria.

Ma nonostante ci possano essere migliaia di motivazioni che possono giustificare le mancate vittorie, il prossimo campionato deve essere quello della svolta, la Ferrari vuole tornare a vincere e lo fa, mettendo al volante della rossa proprio Lewis Hamilton, con i suoi ben 18 di esperienza al volante di una monoposto di Formula Uno.

Lewis è l’uomo da un milione di dollari

“Abbiamo davvero bisogno di avere questo tipo di mentalità per perseguire l’ultimo millesimo in ogni area e penso che Lewis sarà una buona risorsa anche per questo” queste le parole di Frédéric Vasseur su Lewis Hamilton che sono tutti curiosi di vedere al volante della Rossa di Maranello. La personalità del pilota inglese ha convinto veramente tutti, che lui è la scelta giusta.

Il capo della Ferrari è veramente entusiasta di questa scelta di mercato. Staremo a vedere nei prossimi mesi quali saranno i suoi risultati, l’attesa ormai sta quasi per finire.