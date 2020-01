Ferrari: ai Test Pirelli di febbraio solo Leclerc

Sarà proprio la Ferrari la prima scuderia a montare i nuovi pneumatici a 18 pollici Pirelli 2021 in un Test a porte chiuse. A salire sulla Rossa un solo ferrarista

A Jerez de la Frontera, nei giorni 8 e 9 febbraio, la Scuderia di Maranello sarà chiamata a provare per la prima volta i nuovi pneumatici del 2021. Misurano 18 pollici, 5 in più degli attuali, che abbandoneranno definitivamente la Formula 1 al termine della stagione 2020.

La Ferrari, primo team a scendere in pista con questo tipo di gomme, ha chiamato il suo pilota più giovane a prendere parte ai test che si svolgeranno a porte chiuse. Alcuni ora si chiedono il perché dell’assenza di Sebastian Vettel: che nel 2021 il tedesco non faccia già più parte del team italiano? Secondo Motorsport Italia, potrebbe trattarsi semplicemente della scelta Ferrari di voler rispettare il riposo di Sebastian e delle precise gerarchie all’interno del team.

25 GIORNATE DI TEST PREVISTE

Quello a Jerez sarà il primo di 25 giornate di test previsti da Pirelli. Per le squadre si tratta di giorni fondamentali per capire il corretto funzionamento degli pneumatici in vista della progettazione delle vetture del 2021.

Come ricorda soymotor.com, la Pirelli potrà inoltre contare sui dati già in suo possesso grazie a McLaren e Renault. Potrebbe sorprendere la presenza anticipata della scuderia francese ai pre-test, ma il 2020 sarà per loro un anno di vera e propria transizione che li proietterà nel 2021 con quello che Abiteboul considera un enorme vantaggio rispetto agli avversari.

Infatti, secondo l’ingegnere francese, nel 2021, nessun team sarà così avvantaggiato come il suo.