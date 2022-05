Ferrari a Monza per testare il nuovo aggiornamento?

Filming day a Monza per Ferrari per testare il nuovo aggiornamento? Nuove configurazioni aerodinamiche in vista?

L’obiettivo di Ferrari per questo filming day a Monza era quello di testare il nuovo aggiornamento che debutterà in Spagna? Ufficialmente c’era la necessità di avere nuovo materiale della monoposto senza i loghi dello sponsor russo Kaspersky. La partnership è stata sospesa a causa del conflitto in Ucraina. Il primo filming day era avvenuto prima dei test pre-stagionali di Barcellona. Quindi, in quel periodo i loghi erano ancora presenti sulla monoposto. Perciò c’era bisogno di un video più aggiornato del team in azione.

Filming Day in Monza ✅ Focus now shifts to Barcelona next weekend 🇪🇸#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/n9pqXltvc1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 13, 2022

L’accesso alla pista è stato severamente vietato ai fan. Infatti sono state installate delle barriere sulle strade di accesso. Ciò ha permesso di tenere nascosti eventuali dettagli chiave inerenti all’upgrade. Che questo filming day a Monza sia stato effettuato da Ferrari per testare il nuovo aggiornamento? Nuove configurazioni aerodinamiche in vista? Si sa, che il circuito italiano è particolarmente indicato per prove aerodinamiche concentrate sull’efficienza. In mattinata Charles Leclerc è sceso in pista per percorrere i 100 km consentiti per il filming day. Tale chilometraggio equivale a circa 17 giri.

MODIFICHE IN VISTA ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA IL DRS?

Il team di Maranello dovrebbe apportare un importante aggiornamento a Barcellona. Ciò per contrastare il vantaggio di 0,2 secondi al giro che si pensa che la Red Bull abbia in questo momento. In casa Ferrari vogliono diminuire il peso della vettura e l’upgrade che verrà introdotto per il GP di Spagna sembra piuttosto notevole. Si parla che saranno apportate modifiche sul fondo, pance e altre soluzioni mirate a migliorare nel complesso la monoposto. Ciò per avere anche un’efficienza aerodinamica migliore.

Dalla foto emersa dal filming day a Monza non è stata rivelata alcuna nuova componente evidente. Ciò che risalta all’occhio però è il DRS in colore argento. Modifiche in vista anche per questo aspetto? Ogni scuderia le sta studiando tutte per avvicinarsi al limite di peso imposto per le monoposto dal Circus. Per ridurre il peso si dice che il team di Maranello ritocchi lo schema di verniciatura perdendo così circa 700 grammi. Tale ritocco influisce sull’aspetto della vettura soltanto in specifiche condizione di luce. Con un filming day così top secret, la curiosità a riguardo cresce a dismisura.