Fendinebbia, l’erroraccio che fai ogni mattina può costarti caro | Ti spillano 170€ per questa pratica comune

Un pratico consiglio per evitare di compiere un erroraccio che può costarti caro, fino a 170€ per questa pratica comune.

Come da buoni italiani, l’indizio di un vocabolo di cui non conosciamo appieno il significato, si può ritrovare nella parola stessa. Nello specifico, i fendinebbia sono progettati per aiutare l’automobilista a districarsi in mezzo alla nebbia.

Fin qui nulla di eccezionale. La luce si oscura nel momento in cui effettivamente non si sa come e quando devono essere utilizzati i fendinebbia, che hanno caratteristiche generali, aiutano l’automobilista in diverse condizioni di scarsa visibilità, più propriamente quando i normali fari anteriori e posteriori non sono abbastanza potenti da garantire la visibilità e la sicurezza.

Per tutto il resto c’è il Codice della Strada, rimasto invariati anche dopo il nuovo upgrade firmato Matteo Salvini. I fendinebbia sono uno strumento che va obbligatoriamente usato in determinate circostanze e condizioni metereologiche. Ovviamente in presenza di nebbia. Ma anche neve e precipitazioni abbondanti tali da mettere in difficoltà l’automobilista, costretto a guidare in condizione di visibilità. Il mancato utilizzo dei fari fendinebbia comporta delle sanzioni amministrative.

La prima è una multa più o meno salata, che parte dai 41 euro fino ad arrivare a 169. Inoltre, sempre secondo il Codice della Strada, è prevista anche la sottrazione di un punto dalla patente di guida. Non proprio il massimo

Zone grigie

È giusto sapere, invece, che, sempre secondo il Codice della Strada, non sono previste sanzioni amministrative in caso di preventivo. Che vuol dire, che ci sono delle zone grigie, dove è preferibili accendere i fendinebbia oppure no.

Nel primo caso, per esempio, rientra l’automobilista che si trova di fronte davanti dubbio sulle condizioni atmosferiche, conviene sempre accenderli ma non è obbligatorio, il che vuol dire che non verrà stabilita nessuna sanzione amministrativa, né verranno tolti punti-patente. Nel secondo caso, invece, è tassativo non utilizzare i fendinebbia in assenza di scarsa visibilità.

Come comportarsi

Forse non tutti sanno che esiste una regola che ti permette di capire se utilizzare i fendinebbia oppure no. Prendete come punto di partenza le luci di posizione: se da sole migliorano la visibilità, non c’è bisogno di accedere i fendinebbia.

Allo stesso modo se la foschia viene comunque tagliata dalle luci di posizione, i fendinebbia non andrebbero usati. Perché? Perché oltre che inutili potrebbero dare fastidio all’automobilista che viene in senso contrario. Con questa attenzione, non si potrà sbagliare. E, oltre che viaggiare in sicurezza, si eviteranno sanzioni amministrative, multe e sottrazioni di punti-patente.