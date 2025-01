Fiumi di alcol, droga, una Rolls-Royce con una scimmia dentro: sembra un film ma succede davvero | È shock al posto di blocco

Il 2025 ha già il suo caso più assurdo del nuovo anno. Fermata una Rolls-Royce, durante un controllo: droga e una scimmia.

Stavolta il chiacchieratissimo nuovo Codice della Strada fortemente voluto da Matteo Salvini, molto criticato un po’ ovunque, soprattutto sui social, non c’entra niente. Certamente avrà dei lati oscuri, come i falsi positivi. Ma qui si va ben oltre.

I posti di blocco sono aumentati, si perde più tempo con le nuove procedure. Gli agenti di solito fermano i guidatori che hanno superato i limiti di velocità, si occupano di chi guida sotto l’effetto dell’alcol, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, falsi positivi esclusi. E chi più ne ha, più ne metta.

Potrebbero scrivere dei libri le Autorità su ciò che si cela dentro un’automobile, più in generale un veicolo, ma con il nuovo anno è balzato alla cronaca un caso destinato ad essere certamente il più curioso mai visto.

Con il ritrovamento di una scimmia, insieme a un certo quantitativo di droga, siamo andati ben oltre le situazioni del tutto inaspettate. Probabilmente le racchiude tutte, visto che tra le infrazioni, ovviamente, è stato riscontrato anche l’eccesso di velocità. Come se non bastassero alcol, droga e un animale esotico.

Quella Rolls-Royce Ghost

Non un semplice Rolls-Royce quella fermata a un posto di blocco, ma una Ghost: potenza da 570 a 600 CV, Motore: 6,7 l V12 per una velocità massima: 250 km/h. Un gioiellino da 330.000 euro, nella sua versione basic, ovviamente.

Stava viaggiando verso nord sulla California 99, nei pressi della città di Madera, quando l’Highway Patrol, insospettita da quel modo di guidare un po’ così, ha deciso di fermarla. Il test antidroga di Matteo Salvini non avrebbe cambiato nulla. Si vedeva a occhio nudo che il conducente dell’auto di lusso era in stato di ebbrezza.

Sorpresa delle sorprese

Gli agenti si sono presto accorti che c’era dell’altro oltre la guida in stato di ebbrezza. All’interno della Rolls-Royce Ghost c’era un po’ di tutto. Cinque telefoni cellulari, quattro scatole di marijuana e una scimmia ragno, vestita con un pigiama da bebè.

La sorpresa delle sorprese è che quell’animale in California è considerato esotico, non si può tenerlo come semplice animale domestico. Ribattezzato Marcel, lo stesso nome usato per la scimmia di Ross nella serie Friends, le autorità stimarono che avesse un mese.

Ovviamente è stato tolto all’automobilista (viene naturale la domanda: se ne sarà accorto?) È stato portato all’ufficio locale per il controllo degli animali, dove gli sono state fornite le cure di cui aveva bisogno. Finirà allo zoo di Oakland, come tutti gli animali esotici confiscati. L’automobista, invece, dietro le sbarre, accusato di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, possesso illegale di animale esotico. Ah già, anche di marijuana.