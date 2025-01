Pulsante segreto anti guasto: lo trovi nascosto in questo vano | Salvi migliaia di euro sul conto

Guarda in questo vano dell’auto, troverai un pulsante segreto anti guasto che ti aiuterà a salvare migliaia di euro sul conto.

Per quanto pensiate di saperne di auto, ci sarà sempre un pulsante o una funzione nascosta che vi sarà sfuggita, anche perché, soltanto chi l’ha costruito il veicolo e i vari meccanici conoscono tutte le sfaccettature delle 4 ruote.

Per questo motivo fareste meglio a informarvi e tenervi aggiornati con riviste e siti specializzati proprio nel mondo complesso dei motori. Per questo oggi vogliamo fornirvi un’indicazione che probabilmente vi migliorerà la vita.

Voi sapevate che esisteva questo pulsante segreto anti guasto che trovate in questo vano che vi farà risparmiare migliaia di euro sul conto? Proseguite nella lettura e capirete.

Auto sempre più smart

Prima di parlarvi di questo pulsante segreto che non tutti conoscono, volevamo presentarvi il nuovo scenario su cui stanno puntando gli ingegneri automotive, per le auto del futuro. Siamo ancora lontani dalle auto volanti di Doc di Ritorno al Futuro, alla fine tutti avremmo voluto poter guidare la mitica DeLorean con il flusso canalizzatore che ci brillava dietro la schiena, insieme a lui e Marty, ma per ora pare un miraggio.

Nel mentre che attendiamo le auto che volano e che guidano da sole, possiamo goderci le vetture sempre più smart che troviamo con i vari modelli recenti. Chi è appassionato del settore automotive, sentirà spesso il termine “infotainment”, cioè informazione e intrattenimento. Ebbene, le auto del futuro saranno progettate per intrattenerci sempre di più a bordo, aiutandoci con la tecnologia. Avremo schermi sempre più touch, la possibilità di interagire con l’I.A. mentre guidiamo, riconoscimento vocale, geolocalizzazione e così via. Per ora possiamo notare già diverse funzioni aggiuntive, grazie al sistema Android Auto e affini, ma pare, secondo quanto riportato da you-go.it, che entro il prossimo anno, il 90% delle nuove auto, saranno sempre più smart.

Il pulsante segreto anti guasto

Tornando alle funzioni del presente che abbiamo sempre sott’occhio, oggi volevamo parlarvi del pulsante segreto anti guasto, presente in questo vano dell’auto che vi farà risparmiare parecchi soldi. Come rivelano da autobild.es, un meccanico che lavora nel settore da 55 anni, Scotty Kilmer, ha rivelato che spegnendo sempre questo tasto prima di partire, la vita della vostra auto e soprattutto quella della batteria, dovrebbe allungarsi maggiormente.

Parliamo del famoso tasto Stop-Start, la cui funzione, quando è attiva, è quello di mandare in stand-by il motore quando per esempio state fermi ad un semaforo o in coda, per poi far ripartire l’auto quando schiacciate l’acceleratore per ripartire. Secondo Kilmer dunque, questo continuo accendi, spegni potrebbe far deteriorare prima la vostra auto. I pareri in merito sono discordanti, soprattutto con chi ritiene utile questo tasto per una questione di diminuzione dell’inquinamento e protezione ambientale. Voi cosa ne pensate?