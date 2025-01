Bonus trasporti 2025, 1.000€ direttamente sul conto se decidi di appendere le chiavi al chiodo | Alcuni lo hanno già ricevuto

Veramente ti accreditano sul conto 1000€ se decidi di appendere le chiavi dell’auto al chiodo? Ecco che cos’è il bonus trasporti 2025 di cui tutti parlano.

Oggi giorno, la maggior parte delle famiglie possiede come minimo un’auto, per arrivare anche a più di due, in base alle necessità e al numero di residenti nel medesimo nucleo familiare. Se da una parte, spostarsi in auto è diventata una pratica quasi insostituibile, dall’altra i livelli di inquinamento vanno via via crescendo.

Per scongiurare la tossicità totale dell’aria che respiriamo, sono molteplici le iniziative che si adottano per provare ad abbassare quei livelli preoccupanti. In primis, c’è il controllo settimanale dei livelli di inquinamento posti da tutte le regioni italiane, da qui arrivano i vari blocchi delle auto meno ecologiche per più o meno giorni.

Arrivando poi ai vari incentivi per l’acquisto di auto ecosostenibili, fino a quel bonus trasporti 2025 di cui si sta tanto parlando in questo momento. Quindi in molti si chiedono se realmente lo Stato accredita 1000€ sul conto se si decide di appendere le chiavi al chiodo.

Cosa sappiamo sul bonus trasporti 2025

Quando parliamo di bonus trasporti 2025 il discorso è molto ampio, visto che oltre al discorso che vi faremo a breve, comprende anche la sfera dei mezzi pubblici, dei monopattini, dei treni e così via. Insomma tutti quei mezzi che non hanno nulla a che fare con l’automobile. In questi anni abbiamo assistito a diversi aiuti messi in pratica dai vari governi che sono stati poi aggiornati, eliminati o inseriti di nuovi nelle varie Leggi di Bilancio.

In merito per esempio al rimborso dei mezzi pubblici, nel 2025 non è stato inserito quel bonus di 60 euro, visto in pandemia, da adibire all’acquisto degli abbonamenti, bensì adesso è stato inserito nella Carta Servizi. Chiunque ne avesse diritto, potrà utilizzare il sostentamento previsto anche per acquistare l’abbonamento dei pullman per esempio tra le varie opzioni.

Cosa succede se appendete le chiavi al chiodo

In merito al bonus trasporti 2025 che vi abbiamo anticipato in apertura invece, il governo ha previsto un incentivo da 1000€ per chi appende le chiavi al chiodo, in favore dell’acquisto di una bicicletta o per chi utilizza il bike sharing. Questa manovra si somma a tutte le altre a favore della riduzione delle emissioni CO2 nell’ambiente.

In questa particolare circostanza, la modalità di messa a disposizione di questo aiuto dipende da Regione a Regione. Per farvi un esempio, attualmente è attivo in Emilia-Romagna e a Firenze. Nella prima è previsto un contributo fino al 50% per l’acquisto delle biciclette elettriche con un massimo di 500 euro e di 1000 euro per le cargo bike. A Firenze invece, il Comune si impegnerà a versare 30 euro al mese a chi utilizzerà maggiormente la bicicletta, lanciando l’app “Pedala, Firenze ti premia”, dove i partecipanti guadagneranno 0.20 cent per ogni chilometro percorso in bici. Andate quindi a chiedere informazioni al vostro Comune, per verificare come usufruire di tale bonus.