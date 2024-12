Autostrada, con il trucco dei francesi paghi al casello il 30% meno | È tutto legale, lo faccio sempre

I francesi ci insegnano il trucco perfetto per riuscire a pagare il 30% in meno ai caselli autostradali. Tutto legale, il trucco è proprio da provare.

Questa volta i nostri cugini francesi ci hanno letteralmente fregato e ci insegna in un trucchetto per risparmiare ben il 30% quando si viaggia in autostrada. Viaggiare è costoso, questo purtroppo lo sappiamo, muoversi sulle autostrade italiane vuol dire pagare il pedaggio a un prezzo che non è più quello di una volta.

Anche il costo delle autostrade è aumentato in maniera vertiginosa negli ultimi anni, una tendenza che ha seguito quella di tutti i prezzi dei beni di consumo.

Sono centinaia gli automobilisti che ogni giorno si immettono in autostrada, per viaggi o di lavoro di piacere, trovare il modo per risparmiare diventa veramente importante per riuscire a viaggiare con più leggerezza.

A questo punto, entrano in campo i nostri amici francesi, che ci insegnano in che modo sia possibile ottenere un risparmio del 30%.

Il telepedaggio offre numerose possibilità

Tale possibilità che ogni automobilista ha per riuscire a muoversi in autostrada con maggiore comodità e semplicità, abbiamo il telepedaggio.con un semplice abbonamento è possibile in alcuni casi ottenere un piccolo risparmio e inoltre vedersi addebitare direttamente il costo dell’autostrada sul proprio conto corrente bancario. In questa maniera. Se in precedenza la gestione del telepedaggio era ad assoluto, appannaggio di una sola azienda, attualmente ci sono diverse possibilità per l’automobilista e tra di esse può valutare quella che maggiormente può essere conveniente per lui.

Il suo funzionamento permette di evitare le code, si passa automaticamente al casello, semplicemente scegliendo la corsia adatta a chi possiede tale apparecchio.in questo modo sarà semplice riuscire a viaggiare con maggiore agilità.

Cosa ci insegnano i francesi

In realtà, ad offrirci questo consiglio è stato un ingegnere francese, che ha anche provato la sua teoria secondo la quale si riuscirebbe a risparmiare in maniera molto semplice, adottando una tecnica piuttosto curiosa. Essa consisterebbe nell’entrare e uscire più volte dall’autostrada per ridurre il costo pagato. Sembra che evitando alcune parti di autostrada, si riesce ad ottenere un abbassamento del prezzo.

Certo, si tratta di una tecnica che richiede una certa capacità di calcolo, per quello che riguarda i costi che si pagano all’ingresso e all’uscita di ogni sezione di autostrada. Lui lo ha fatto sulle autostrade francesi e ha dimostrato come il costo si sia abbattuto ben del 30%. Un risparmio che alla lunga potrebbe diventare non indifferente.