9 automobilisti su 10 ignorano il rischio del ritorno all’ora solare | Non prendere l’auto, statistiche tremende

Da tanti anni si dibatte sull’eventualità di abolire il ritorno all’ora solare e rimanere con l’ora legale

Ci sono decine di motivi per cui potrebbe essere una buona idea rimanere in regime di ora legale invece di fare il cambio dell’orario due volte l’anno. Molti di questi motivi riguardano la salute, altri riguardano una questione di risparmio.

Fatto sta che ci sono una serie di statistiche molto interessanti e anche importanti rispetto all’utilizzo o meno dell’ora legale e dell’ora solare, che sta diventando un tema molto caldo e che di anno in anno si reitera rispetto all’idea di uniformare l’orario dell’anno.

Si sa infatti che a fine marzo, tutti gli anni, si devono spostare le lancette un’ora in avanti, per passare dall’ora solare a quella cosiddetta legale. Una misura presa durante la guerra per una questione di risparmio, per fare in modo di far spendere meno alle famiglie soprattutto per quanto riguardava le bollette della luce.

In un primo momento l’ora legale durava da fine marzo a fine settembre, quindi per 6 mesi precisi, poi è stata prorogata la scadenza di un mese, alla fine di ottobre, per “regalare” un mese in più di luce al pomeriggio ai cittadini

Mal di cuore e depressione gli effetti collaterali

Passare dall’ora legale all’ora solare e viceversa non è una passeggiata, a dirla tutta. Ci sono infatti delle problematiche legate al passaggio di orario che vanno da quelle fisiche, come problemi cardiaci, a quelle mentali, come la depressione, che riempiono le statistiche.

E’ stato dimostrato infatti che nel passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa si verificano molto più frequentemente infarti, suicidi, problemi respiratori, dal momento che sia il fisico sia la mente fanno fatica ad adattarsi velocemente al cambio dell’orario.

Incidenti stradali in aumento

Lo stravolgimento del ritmo circadiano e del sonno durante i giorni di cambio dell’orario è anche causa di una maggiore incidenza di sinistri automobilistici. Infatti la scarsa adattabilità del corpo umano al cambio di orario, che è costretto a farlo in tempi molto brevi e quindi è una forzatura per il fisico, causa anche molti più incidenti automobilistici.

Il sonno infatti, la mancanza di attenzione dovuta alla stanchezza, fanno sì che gli automobilisti si trovino più spesso in questi giorni a trovarsi in mezzo a degli incidenti stradali che statisticamente aumentano nei giorni intorno ai periodi dell’anno in cui si verifica il passaggio dall’ora legale a quella solare, e viceversa.