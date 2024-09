F1, si infuoca la battaglia per il Mondiale Costruttori: Ferrari sul podio, ma dove?

La F1 è entrata nel vivo, ormai la battaglia per il Mondiale Costruttori è apertissimo, la Ferrari è finita sul podio, ma è lontana.

Nuove notizie da quel dell’F1. Come ogni anno la Formula 1 appassiona centinaia e centinaia di amanti dei motori e soprattutto delle 4 ruote. Perchè si tratta di uno degli sport che piacciono veramente molto a tutti gli appassionati che da ogni parte del mondo, non perdono nessuna delle gare ad alta velocità.

Red Bull per 2 anni è stata al vertice per quello che riguarda la classifica dei costruttori. Una classifica questa, non di poco conto considerando che mentre la classifica piloti determina chi degli atleti è il più preparato, i team lavorano costantemente al loro prestigio.

La classifica dei costruttori non è mai stata incerta come lo è proprio attualmente, una manciata di punti dividono la prima classifica, dalla seconda e anche da tutti gli altri componenti della classifica.

Un gioco che sembra essere acceso più che mai, alla ricerca di coloro che saranno i campioni per quest’anno e arriveranno alla fine come i veri vincitori. La gara è ancora nel vivo e proprio mentre vi stiamo scrivendo si sta disputando il nuovo gran premio di Singapore, ancora una volta si starà tutti con il fiato sospeso per alcune ore.

Una storia che non si vedeva da anni

L’ultima volta che la McLaren era al vertice della classifica costruttore era il 2014, quindi ben 10 anni fa, quando le graduatorie della Formula 1 erano sicuramente diverse da quelle a cui siamo abituati oggi.

Nonostante la stagione sembrava essere iniziata un po’ sottotono, adesso torna in lotta anche la Ferrari. Si sicuro in pochi si aspettavano questo cambiamento, ma sicuramente in molto lo aspettavano da tempo. Ecco allora come si ribalta una classifica che mai era stata incerta come in questi mesi.

La Ferrari alla ricerca di una rivincita

La Ferrari quest’anno ha deciso di dimostrare che la sua epoca vincente ancora non è finita. Per lei, per la squadra intera, è il momento di riprendersi quello che gli compete, ovvero stare ai vertici delle classifiche.

51 sono i punti dalla prima in classifica, ancora alcuni Gran Premi da vincere, i giochi sono ancora apertissimi.