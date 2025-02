Esame patente, adesso diventa solo per benestanti: inizia a mettere via i soldi quando tuo figlio è in fasce o devi aprire un mutuo

L’aumento del costo della vita è un fenomeno globale e purtroppo riguarda anche i costi per conseguire la patente di guida

L’Italia è un paese meraviglioso, ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un aumento vertiginoso dei costi della vita. I prezzi dei beni di prima necessità, delle case, dell’energia e dei trasporti sono saliti alle stelle, mettendo a dura prova il bilancio di molte famiglie. Questa situazione ha avuto un impatto significativo anche sul costo per conseguire la patente di guida. Infatti, tra lezioni di scuola guida, esami, tasse e altri costi accessori, ottenere la patente può costare diverse migliaia di euro. Una cifra che molte famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli o che hanno appena contratto un mutuo per la casa, faticano a permettersi. La situazione descritta riguarda principalmente l’Italia, ma non è escluso che dinamiche simili possano verificarsi anche in altri paesi.

Come prepararsi al peggio

Di fronte a questa incertezza, è importante prepararsi al peggio. L’insieme di questi fattori sta rendendo la patente un lusso che molte famiglie non possono permettersi. Questo rischia di creare una disparità sociale, con i giovani provenienti da famiglie benestanti che hanno maggiori opportunità di ottenere la patente e, di conseguenza, di accedere a determinate professioni e opportunità di lavoro. Se hai un figlio piccolo, potrebbe essere saggio iniziare a mettere da parte qualche risparmio in vista del momento in cui dovrà prendere la patente. In alternativa, potresti valutare di aprire un fondo di risparmio dedicato a questo scopo. Ricorda che la patente di guida è un investimento importante per il futuro. Essa rappresenta nuove opportunità di lavoro, la possibilità di spostarsi più facilmente e con una maggiore indipendenza. Non lasciare che i costi ti impediscano di raggiungere i tuoi obiettivi.

Quanto costa oggi prendere la patente?

L’aumento dei costi per il conseguimento della patente di guida sta diventando una barriera sempre più alta per le famiglie italiane, con un impatto significativo soprattutto per quelle a basso reddito. La spesa per la patente varia a seconda che si scelga di frequentare una scuola guida o di presentarsi come privatista. Nel primo caso, il costo medio si aggira intorno ai 1.500-2.000 euro. La seconda opzione è più economica ma sempre più rara poiché richiede una preparazione individuale approfondita e la disponibilità di un’auto per le esercitazioni. Al costo complessivo si aggiungono le spese per le visite mediche, i bolli e le tasse di Motorizzazione.