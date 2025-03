Benzina annacquata, se fai il pieno a quest’ora butti via soldi senza saperlo | Distributori sotto accusa

Se a quest’ora fai il pieno, non solo butti via i soldi, ma anche l’automobile. Allarme benzina annacquata ai distributori, si rischia veramente grosso.

Il caro benzina è un problema che interessa tutti gli automobilisti, numerosi i cittadini che ogni giorno devono fare i conti con un aumento di quelli che sono i costi da sostenere per potersi spostare con la propria vettura. In molti viaggiano in auto per lavoro, per il bisogno di percorrere la strada che li separa dal loro posto di lavoro, senza considerare poi, chi viaggia per altre tipologie di esigenze.

Ognuno di loro continua a lamentare quanto il pieno all’auto sia influente su un budget familiare già di molto provato.

Ma il problema che viene denunciato sembra essere di gran lunga peggiore rispetto a quello che si possa credere. Il solo incremento dei prezzi non è l’unico elemento di preoccupazione, ma anche le segnalazioni che arrivano a più riprese.

Negli ultimi mesi sono state diverse le denunce che segnalano delle pompe di benzina in cui il carburante è annacquato, ma se si va a fare il pieno a quest’ora, si rischia molto meno.

Automobili e consumi, ridurli è possibile

Per riuscire ad avere un notevole risparmio per quello che riguarda il carburante, si rivela importante adottare una serie di accortezze. Innanzitutto è possibile scegliere le pompe di benzina che praticano un prezzo migliore, prestando però attenzione alla qualità del carburante che viene inserito all’interno della vettura. Non sono pochi i casi di distributori che fanno sì, un prezzo non elevato, ma che forniscono carburante di scarsa qualità.

Inoltre, per evitare di avere una spesa eccessiva di carburante, occorre anche applicare metodi che riducono il consumo. Quindi meglio procedere sempre con la stessa andatura, mai spingere eccessivamente sull’acceleratore, nel caso in cui si abbia un carico, distribuirlo nella maniera corretta.

Usa l’orologio per fare rifornimento

Ma cosa c’entra l’orologio per fare carburante? Secondo gli esperti, il momento migliore e ovviamente anche il più conveniente per procedere con il pieno, è la mattina, quando il carburante stoccato è meno denso e quindi a parità di prezzo è possibile averne una quantità maggiore rispetto al pomeriggio.

Un trucco molto efficace soprattutto in estate, quando in pieno giorno il caldo si fa sentire in maniera importante e potrebbe influire sulla quantità di benzina inserita all’interno del serbatoio. Attenzione quindi, a questo semplice particolare, che potrebbe essere determinante per il risparmio.