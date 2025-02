Autostrade, ti arriva una bastonata da 4.170€ di multa: se percorri qusto tratto di strada la Polizia ti fucila

In autostrada ti aspetta una multa da 4.170 euro se solo percorri questo tratto di strada. Ecco la Polizia che ti multa immediatamente.

Le nuove regole della strada stanno creando non poche problematiche agli automobilisti che si trovano sempre più spesso di fronte ai controlli da parte delle forze dell’ordine. Con l’introduzione delle nuove normative, il maggiore controllo è veramente indispensabile per assicurarsi strade molto più sicure.

Nel corso di queste prime settimane in cui il nuovo codice della strada è stato in vigore, sono state moltissime le sanzioni che sono state elevate agli automobilisti indisciplinati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha lavorato duramente al fine di riuscire ad avere delle strade in cui si riduce il numero di incidenti.

Numerosi i comportamenti su cui ci sono stati importanti interventi: guida in stato d’ebrezza, superamento del limite di velocità, utilizzo dello smartphone al valente e utilizzo delle cinture di sicurezza. Per ognuno di loro sono state previste sanzioni severe e multe molto salate.

Ma questa volta il limite è molto elevato e si arriva a superare i 4 mila euro si multa.

Autostrade: le multe ti costano un occhio della testa

Le multe che vengono elevate in autostrada sono molto più severe di quello che si possa immaginare. Queste strade sono molto frequentate durante il giorno e proprio questa elevata presenza di automobilisti che si spostano da nord a sud dell’Italia, ha reso indispensabile intervenire con sanzioni anche piuttosto elevate. Le cronache ci raccontano di un gran numero di infrazioni che in alcuni casi costano anche la vita agli automobilisti e proprio per questo motivo intervenire si è rivelato veramente molto importante.

In particolare, per quello che riguarda l’autostrada si è voluti intervenire al fine di riuscire ad evitare uno dei comportamenti più pericolosi in assoluto. Infrangere la regola espone tutti a rischi molto importanti.

Attimi di paura in autostrada

La cronaca ci racconta di un camion che in autostrada, per evitare il posto di blocco, decide di lanciarsi in una manovra veramente sconsiderata, ovvero, una pericolosissima inversione a U che ha fatto partire l’inseguimento da parte della volante che era impegnata nel controllo su quel tratto di strada.

Un comportamento che è costato al camionista la revoca a della patente di guida, oltre alla sanzione massima, ovvero quella di 4.170 euro, con fermo amministrativo sul mezzo che avrà una durata di 3 mesi. Nel caso in cui ci fossero stati danni a cose e persone, le sanzioni sarebbero state ancora più severe.