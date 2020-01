Marko: “Leclerc è il miglior pilota al di fuori della Red Bull”

Helmut Marko non ha dubbi su Charles Leclerc. Secondo il consulente del team di Milton Keynes, il pilota monegasco è il migliore in Formula 1 al di fuori della Red Bull.

Non si può dire il contrario su Leclerc che, in occasione della sua prima stagione in un top team, è riuscito a conquistare sette pole position e due vittorie, chiudendo il campionato in quarta posizione, proprio davanti a Vettel.

Il monegasco durante questa prima stagione tra le fila del Cavallino Rampante ha dato sfoggio di tutto il suo talento, riuscendo a diventare anche il più giovane pilota a vincere un Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari e il primo esponente del Principato a ottenere un successo nel Circus.

NON SI È MAI FATTO INTIMIDIRE

Nonostante la minor esperienza rispetto ai più titolati colleghi in pista, Leclerc non si è mai fatto intimidire dalle battaglie che lo hanno visto protagonista sull’asfalto. Che si tratti del suo compagno di squadra Sebastian Vettel, quattro volte Campione del Mondo, o della stella della Red Bull, Max Verstappen.

Proprio col pilota olandese, il monegasco si è reso protagonista di alcune lotte ruota a ruota, come possiamo ricordare nelle fasi finali del GP d’Austria e in Gran Bretagna.

Very fun day in Düsseldorf 🚤🤓 pic.twitter.com/WLYFMiLIHs — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 19, 2020

PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA VETTEL E LECLERC NEL 2020

I risultati ottenuti in questa prima stagione a Maranello gli sono valsi importanti attestati di stima. Non solo la Ferrari ha deciso di rinnovare con Leclerc un contratto a lungo termine fino al 2024 ma, c’è da scommetterci, il Cavallino Rampante attuerà una politica di parità di trattamento tra i propri piloti nel 2020.

E tra gli addetti ai lavori che sono rimasti particolarmente colpiti da Charles Leclerc si è aggiunto anche il super-consulente della Red Bull, Helmut Marko. All’austriaco è stato chiesto chi, ad eccezione dei piloti del team di Milton Keynes, sia il migliore in griglia: “Leclerc. Chiaramente Leclerc“, è stata la sua risposta immediata ai colleghi di Motorsport-Total.com. Ciò significa che Marko ritiene il monegasco persino migliore di Hamilton o Vettel.

IL PARERE SU MICK SCHUMACHER

All’austriaco è stato chiesto anche un parere su Mick Schumacher. Il figlio del Kaiser, membro della Ferrari Academy Driver, nel 2020 sarà ancora impegnato in Formula 2. Il 20enne, ha vinto il titolo europeo di Formula 3 nel 2018, ottenendo solo una vittoria nella sua prima stagione in F2 con Prema, conquistando la gara sprint all’Hungaroring, scattando dalla pole position. Ha chiuso il campionato in dodicesima posizione.

Proprio questi risultati hanno portato molti a chiedersi se Schumacher debutterà in Formula 1 a causa del suo nome o del suo talento: “Personalmente spero possa accadere per entrambi i fattori“, ha sentenziato.