Officine illegali, ora multano anche il cliente | E meno male che il meccanico era “di fiducia’

Attenzione ad affidarvi alle officine illegali in quanto adesso la multa arriva anche ai clienti, non solo al falso meccanico che di fiducia non ha nulla.

Quando si acquista un’automobile è fondamentale iniziare a cercare, qualora non si conoscesse già, un meccanico di fiducia a cui affidarsi per le varie problematiche che ogni vettura potrebbe riscontrare nel corso degli anni.

Non è sempre facile trovare un’officina dove trovare professionisti che lavorano in maniera competente a cifre non troppo elevate, per questo motivo bisognerà girare parecchio, basandoci anche molto sul passaparola.

Bisognerà comunque fare molta attenzione, in quanto ci sono anche officine illegali con meccanici che sono tutt’altro che di fiducia. In questo caso dovete fare attenzione anche voi clienti, visto che la multa arriverà anche a voi.

L’importanza di trovare un’officina autorizzata

Molte volte capita che i guidatori cerchino officine meccaniche non propriamente autorizzate i quali spacciandosi per meccanici promettono lavori di manutenzione a prezzi molto bassi. Allettati dal risparmio sono molti coloro che si fanno tentare, rischiando così di ricevere prodotti non ufficiali e soprattutto non idonei magari al tipo di motore di cui si dispone.

Il risparmio in questo frangente è puramente un’illusione in quanto quello che non pagherete prima dovrete versarlo in seguito, una volta che il motore verrà danneggiato. Per questo motivo è fondamentale cercare qualcuno di sicuro che vi possa rilasciare anche tutte le certificazioni del caso. Ecco che cos’è successo a questi clienti che si sono fatti tentare dalla manodopera a basso costo.

Il caso delle officine illegali

Qualche giorno fa è emerso un fatto di cronaca che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto dei falsi meccanici si sono improvvisati tali, aprendo sulla loro proprietà terriera un’officina illegale dove effettuavano riparazioni meccaniche. Le forze dell’ordine dopo averli scoperti li ha sanzionati con una multa di 13.000 euro sequestrandogli ovviamente l’attività.

Il fatto grave è quello di aver trovato materiali non idonei, nonché rifiuti pericolosi abbandonati sul suolo altamente inquinanti. Tra le varie denunce commissionate quel giorno anche i clienti che sono stati trovati in officina in quel momento gli è stata contestata una violazione amministrativa. Non si sa di preciso come finirà questa storia in quanto è tuttora al vaglio degli inquirenti, quello che è certo però è che i guidatori dovranno fare molta attenzione a chi si rivolgono per effettuare i lavori sulla propria auto. Anche perché il rischio di multa è molto alto per tutti.