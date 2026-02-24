Ecclestone: “Hamilton può ancora puntare all’ottavo titolo”

Per Ecclestone, Hamilton potrebbe riuscirci

Bernie Ecclestone, storico ex manager e volto storico della Formula 1, ha recentemente acceso nuovamente i riflettori sul futuro di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e una delle figure più iconiche nella storia della massima serie.

Nonostante le difficoltà vissute dal pilota britannico negli ultimi anni, l’ex numero uno del Circus ha espresso una sorprendente apertura sull’eventualità che Hamilton possa conquistare un ottavo titolo iridato — un traguardo che lo porterebbe oltre Michael Schumacher e nella leggenda assoluta dello sport.

Hamilton è ormai una figura centrale nel mondo delle corse da oltre un decennio e mezzo

Dopo anni di dominio con la Mercedes, che gli hanno fruttato sei delle sette affermazioni mondiali, il britannico ha deciso di voltare pagina firmando per la Scuderia Ferrari, il team più iconico della Formula 1, con l’obiettivo dichiarato di vincere lì il suo titolo iridato numero otto. Tuttavia, la strada verso questo obiettivo si è rivelata più difficile del previsto.

Nei primi anni con Ferrari Hamilton ha faticato a trovare la competitività mostrata nei suoi anni d’oro. Il nuovo regolamento tecnico introdotto lo scorso anno ha creato un contesto completamente diverso, con le squadre costrette ad adattarsi alle nuove regolazioni delle monoposte. Ferrari ha mostrato segnali di crescita ma, finora, non è riuscita a lottare costantemente per la vittoria del mondiale.

In questo contesto incerto, Ecclestone ha dichiarato che sarebbe una bella storia vedere Hamilton raggiungere l’ottavo titolo. Un’impresa che scriverebbe definitivamente il suo nome nel pantheon dei più grandi di sempre.

La frase “potrebbe riuscirci” esprime, seppur con cautela, una certa dose di ottimismo, o almeno la speranza di assistere a un capitolo epico nella storia della Formula 1.

È importante ricordare che Ecclestone non è nuovo nel formulare opinioni spesso controverse sui protagonisti del Circus. In passato, l’ex boss della Formula 1 ha avuto toni critici verso Hamilton, arrivando anche a suggerire che il pilota potrebbe dover considerare il ritiro se la sua competitività dovesse continuare a calare.

Hamilton è ancora competitivo?

La realtà delle prestazioni nel 2025 ha confermato le difficoltà di Hamilton: il britannico ha faticato a salire sul podio e spesso si è trovato lontano dalle posizioni di vertice, a volte superato anche dal compagno di squadra. Questo ha portato critiche nei suoi confronti e spinto alcuni esperti a dubitare della possibilità che possa ripetere i successi del passato.

Nonostante ciò, altri voci nel paddock (tra cui leggende del motorsport) continuano a sostenere che Hamilton non sia ancora fuori dai giochi. Secondo alcuni, un ritorno di forma e una maggiore solidità da parte di Ferrari potrebbero riaprire le porte al sogno di un titolo iridato.

In conclusione, la stagione che si avvicina resta fondamentale non solo per la classifica piloti, ma anche per il destino sportivo di una delle figure più amate e discusse della F1 moderna. Vista la lunga storia di successi e ribaltamenti, l’idea che Hamilton possa conquistare un ottavo mondiale, seppur difficile, continua a intrigare tifosi e addetti ai lavori, alimentando il desiderio di un finale da film.