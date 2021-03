É disponibile su Netflix la terza stagione di Drive to Survive

Dal 19 Marzo è disponibile su Netflix la terza stagione di Drive to Survive, la serie di documentari dedicati al mondo della Formula 1. A causa della bolla dovuta al Covid nel 2020 le telecamere sono state meno libere rispetto al passato, e c’era dunque molta curiosità nel capire che tipo di prodotto sarebbe venuto fuori.

Le prime recensioni hanno però subito smentito ogni scetticismo di sorta, attestando la qualità di una serie che stagione dopo stagione, sta sempre più diventando una sorta di cult per gli appassionati della Formula 1. Senza fare alcun tipo di spoiler, andiamo adesso a vedere quali sono i temi toccati in ogni singolo episodio della terza stagione, che è andata a ripercorrere le vicende del campionato 2020.

Nell’oggettiva impossibilità di poter racchiudere un’intera stagione in pochi episodi Netflix ha cercato di dare il giusto spazio a tutti i protagonisti. La serie ha mantenuto il solito stile, con una narrazione semplice e un linguaggio adatto a qualsiasi fetta di pubblico.

