“È da 30 anni che faccio il pieno a migliaia di auto diverse, questo è l’errore che stai facendo” | Il consiglio del benzinaio

Ecco cosa consigli il benzinaio per fare il pieno all’automobile senza però commettere mai nessun errore. Un segreto da conoscere.

Fare benzina è sicuramente una cosa seria, soprattutto con i tempi che corrono e con l’aumento costante dei prezzi. Un’azione che gli automobilisti compiono tutti i giorni, ma a cui però, non si fa l’attenzione di cui si avrebbe bisogno. Perchè la realtà è che commettere un errore, non solo potrebbe essere causa di una spesa più alta, ma anche di problemi all’automobile.

Se non si provvede a fare carburante nella maniera corretta, si potrebbe rischiare veramente moltissimo.

Proprio per questo motivo gli esperti hanno iniziato ad offrire dei consigli che possono essere utili ad ognuno di noi. Ci sono dei piccoli segreti che permetterebbero di mettere benzina senza che il rifornimento possa diventare un vero e proprio incubo. Ma per questa volta i consigli non si riferiscono solo ed esclusivamente a come sia possibile risparmiare, ma anche ciò a cui prestare attenzione per l’efficienza della vettura.

Un benzinaio (che sembrano essere lavoratori in via d’estinzione), ci rivela tutti i segreti della pompa di benzina. Particolare attenzione poi a quelle che sono le stazioni di servizi low cost, potrebbero nascondere segreti che rovinano la tua automobile.

Il sempre maggiore utilizzo del self service

Complice anche il costo della benzina sempre in aumento, negli ultimi anni sono veramente tantissimi coloro che decidono di fare il pieno nelle pompe di benzina self service. Potersi servire in piena autonomia si traduce in un notevole risparmio per tutti gli automobilisti, qualcosa di veramente importante, considerando l’utilizzo quotidiano della vettura.

Fino a non molto tempo fa, vedere un’automobilista far benzina da solo era quasi impensabile, invece oggi sembra essere la regolarità. Ma chi è ancora poco avvezzo a questa pratica potrebbe commettere dei gravi errori.

Ecco a cosa prestare attenzione

Innanzitutto è importante individuare quello che è il miglior distributore in maniera assoluta. Purtroppo negli anni sono state molte le denunce che sono state reperite dalla polizia e dai carabinieri, perchè, le pompe di benzina “annacquano” il carburante. Inoltre, spegnere sempre sia il motore che le luci, per evitare che ci siano problematiche alla ripartenza, segna il prezzo per si vuole un importo fisso, indossa i guanti per non sporcarti le mani.

Inserisci sempre il tubo perfettamente e mantienilo con la mano, non riempire mai completamente i serbatoi e se non necessario evita anche l’utilizzo di additivi. Infine una chicca, sappi che il giorno migliore per fare rifornimento, secondo alcune analisi, sarebbe il mercoledì.