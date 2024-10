Scatola nera e vantaggi in caso di incidente | Il meccanico svela segreto: “Se non ce l’hai e l’altro invece sì al 90% danno ragione a lui”

Il meccanico ci svela il segreto che in pochi conoscono. La scatola nera nasconde vantaggi e svantaggi, ma in caso di incidente è veramente determinante.

Ormai tutti gli automobilisti dovranno imparare a fare i conti con la scatola nera. Essa altro non è se non semplicemente un dispositivo che viene dato a chi sottoscrive un’assicurazione automobilistica. Dal luglio di quest’anno tutte le vetture indipendentemente dalla scelta della polizza RC Auto, avranno la scatola nera installata dalla casa automobilistica.

Fino ad oggi, l’automobilista poteva scegliere se utilizzarla o meno sulla propria automobile e qualcuno aveva deciso di non montarla, per riuscire a risparmiare qualche euro in più sulla polizza.

La scatola nera vengono incamerate una serie di informazioni che riguardano tanto i veicoli quanto gli automobilisti. Nel caso in cui si sia protagonisti di un incidente, la scatola nera si rivela essere molto più importante di quello che si possa credere. A rivelare la sua importanza in questi specifici casi è un meccanico molto esperto.

Ci sarebbero dei casi in cui la scatola nera potrebbe essere addirittura determinare. Allora ecco cosa occorre sapere a riguardo per evitare delle spiacevoli sorprese, la scatola nera sarà la tua migliore amica.

L’importanza della scatola nera in caso di incidente

La scatola nera, grazie alle informazioni che riesce a raccogliere si rivela di assoluta importanza nel caso in cui vi siano degli incidenti. Sembra infatti che proprio grazie ai dati raccolti sia possibile andare a ricostruire in maniera precisa e puntuale l’intera dinamica del sinistro.

Ma la scatola nera può essere essenziale anche nel caso in cui l’automobilista di veda elevare delle multe o in caso di furto. L’apparecchio è in grado di registrare, la posizione e gli spostamenti della vettura, le accelerazioni e decelerazioni, marce inserite, i km percorsi, attivazione dei sistemi di sicurezza e registrare eventuale impatti della vettura.

I vantaggi della sua installazione

Innanzitutto chiariamo che, come visto in precedenza, dal 7 luglio la scatola nera è obbligatoria, prevista dalla legge. Ma in ogni caso essa può essere veramente molto importante in caso di incidente, considerando che offre la possibilità di accedere a quelle che sono le garanzie accessorie.

Secondo l’esperto, nel caso in cui si trovi alle prese con un incidente, la scatola nera offrirà maggiori possibilità di ottenere la ragione. Applicarla diviene indispensabile.