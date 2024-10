Telefonate in auto a mani libere, la polizia avverte: “non oltre i 3 minuti e se puoi non rispondere è meglio” | Ecco quanto distraggono

Puoi telefonare in automobile continuando a tenere le mani libere, ma è meglio non farlo per più di 3 minuti, ecco cosa si deve sapere a riguardo.

Con il nuovo codice della strada sono previste sanzioni molto più severe per tutti coloro che utilizzano lo smartphone al volante. L’utilizzo dei dispositivi elettronici distrae dalla guida e questo potrebbe essere estremamente pericoloso in strada.

Le statistiche ci dicono che ancora oggi, nonostante i moniti delle forze dell’ordine, sono ancora molti gli incidenti, spesso mortali, che si verificano per via delle distrazioni date dai dispositivi elettronici. Questo è il motivo per cui con la modifica del Codice della Strada, si è intervenuti sulle sanzioni previste.

Quindi come è possibile riuscire a rispondere al telefono mentre si è alla guida? Occorre utilizzare il vivavoce, ovvero gli auricolari, ma bisogna evitare che questi impediscano l’attenzione alla guida, per evitare che possano verificarsi ulteriori incidenti.

Non sono pochi gli esperti che chiedono a tutti gli automobilisti di prestare particolare attenzione a tutto questo. Il cellulare resta comunque uno dei maggiori nemici quando si è alla guida. Proprio per questo motivo occorre occorre sapere che è stato lanciato l’allarme, anche l’utilizzo del vivavoce è estremamente pericoloso.

Meglio evitare di rispondere

Uno studio sarebbe intervenuto a riguardo avrebbe notato che anche il semplice parlare al telefono con il vivavoce potrebbe distrarre dalla guida. Sappiamo bene che la capacità di concentrazione non è sempre costante, ognuno di noi riesce a mantenere elevata l’attenzione per un tempo ristretto e questo alla guida esporrebbe a grandi pericoli.

Proprio per questo motivo, il consiglio che viene dato è quello di evitare di rispondere, quando si riesce in questo intento. Meglio quindi richiamare nel momento in cui ci si ferma a una stazione di servizio, evitando di mettere a rischio non solo se stessi, ma anche tutti gli utenti della strada.

⚠️Incluso con manos libres (obligatorio para llamadas al volante) nuestra capacidad de concentración disminuye. Tras hablar más de tres minutos con manos libres, los conductores no perciben el 40% de las señales y su tiempo de reacción es mayor. Si puedes… #NoContestes pic.twitter.com/W5tBPrycaQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 24, 2024

Il livello di attenzione che si riesce a mantenere

Lo studio a cui abbiamo appena accennato è riuscito a rilevare che gli incidenti aumentano nel caso in cui al volante si utilizza la messaggistica istantanea. Gli automobilisti si distraggono e non riescono nemmeno a vedere le strisce pedonali e i semafori. Comportamenti che mettono in pericolo gli automobilisti.

Anche con le mani libere la concentrazione va via via diminuendo e proprio per questo motivo, il consiglio che danno gli esperti è quello di non parlare al telefono per più di 3 minuti. Trascorso tale tempo l’attenzione calerebbe del 40%.