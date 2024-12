Patente, se vuoi guidare un’auto più potente hai bisogno dell’upgrade | Devi rifare l’esame

Tutto quello che c’è da sapere su come fare l’upgrade alla patente per guidare un’auto più potente. Limitazioni e requisiti.

Due termini, nati a fine ventesimo secolo, sono esplosi fino a diventare di uso comune ai giorni d’oggi, racchiudendo determinate caratteristiche, quelle proprie di un’auto dalla manovrabilità sportiva elevata, tanto elegante quanto accattivante. Veloce e potente, naturalmente costosa.

Nascono così supercar e hypercar, così simili tanto diverse. Nel primo caso trattasi di un’auto più potente del dovuto, che offre prestazione con stile: curve e angoli, parafanghi e ventilazione che bilanciano le prestazioni e le esigenze estetiche del veicolo.

Spesso è possibile risalire al pedigree di una supercar, scoprire come il suo ultimo design sia un’iterazione di un design più vecchio, che a sua volta è un’iterazione di un design più vecchio. L’obiettivo è la perfezione attraverso la produzione.

L’hypercar si può considerare come un’evoluzione automobilistica delle supercar: qui l’aerodinamica a volte supera l’estetica, portaa design degli specchietti unici, un assetto ribassato, capacità di spoiler uniche, tanto per fare qualche esempio.

Una patente diversa dalle altre

Su queste basi, la logica deduzione è che non tutti possono guidarla, in quanto un’auto più potente ha bisogno di una patente diversa dalle altre, se non fosse per i tanti cavalli che l’automobilista ha a disposizione e per la percentuale di incidenti, molto frequenti.

Per domare una supercar e hypercar c’è bisogno di un upgrade. Per questo in Australia è stata varata una norma pronta a diventare esempio per tutti. La stessa proposta è stata presentata anche in Italia, a testimonianza della bontà dell’idea avuto nella terra cara ai canguri.

Vuoi guidare un’auto più potente? Ecco l’upgrade necessario

La nuova normativa dell’Australia Meridionale richiede agli automobilisti di conseguire una patente speciale, chiamata di classe U, ad hoc per supercar e hypercar. Nello specifico, quando un’auto supera il rapporto di 276 kW per tonnellata, escludendo da questa categoria camion e bus, ecco la necessità di superare un esame per poterla guidare.

Limitazioni e requisiti in Australia Meridione ne caratterizzano l’esclusività: d’altronde bisogna essere capaci di tenere attivi sempre la frenata automatica di emergenza, il controllo di stabilità e trazione, con il divieto di disattivare i sistemi di assistenza alla guida durante l’utilizzo, pena una multa da circa tremila euro (al cambio). Lì la normativa sta funzionando, quei precisi paletti potrebbero essere ripresi dall’UE, quindi arrivare anche in Italia.