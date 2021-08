Dopo l’incidente avvenuto a Silverstone, Domenicali ha convinto Hamilton a chiamare Verstappen

Il primo vero incontro ravvicinato tra i contendenti al titolo è avvenuto a Silverstone, quando a Copse c’è stata una collisione tra Hamilton e Vesrtappen. Ciò ha costretto l’olandese al ritiro, dopo una botta violenta contro le barriere. Invece, il britannico ha approfittato della situazione ed è riuscito a trionfare sul circuito di casa, portando a casa 25 punti. L’episodio ha portato a diversi scontri tra i due piloti e i team principal. Sia Red Bull che Verstappen hanno usato parole molto forti per descrivere la manovra e il comportamento del sette volte Campione del Mondo. A fare da paciere sembra esser stato Stefano Domenicali.

Secondo il commentatore olandese Olav Mol è stato l’amministratore delegato della Formula 1 a far parlare Max e Lewis. Infatti, ai colleghi di Ziggo Sport ha ammesso: “Domenicali è stato coinvolto nella faccenda a partire da quando c’è stato l’incidente. Continuava a chiamare Jos (Verstappen) e chiedeva se Hamilton avesse chiamato. E’ stato al telefono per molto tempo e perché l’olandese diceva di non aver ricevuto chiamate. Poi Domenicali ha detto che avrebbe chiamato Hamilton per riferirgli di chiamare Verstappen”.

HAMILTON VA IN VACANZA DOPO AVER CONQUISTATO LA TESTA DEL CAMPIONATO

Prima di andare in vacanza, la Formula 1 ha corso l’ultimo GP in Ungheria. Anche l’Hungaroring è stato teatro di scontro tra Red Bull e Mercedes. Questa volta, però, la responsabilità è di Bottas che ha innescato un incidente effetto domino in prima curva. Dopo aver colpito Lando Norris, ha poi causato il ritiro di Verstappen e Perez.

Anche in questo caso Hamilton è riuscito ad approfittarne, conquistando un altro podio. Ciò gli ha permesso di conquistare punti sufficienti per colmare il gap e riconquistare la testa della classifica piloti. La sfida tra i due ripartirà dopo le vacanze con un triplo appuntamento, che sarà fondamentale per le sorti del mondiale.