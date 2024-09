Disegnata in Giappone, costruita in Italia: compriamo così tante di queste moto che i giapponesi le lasciano costruire a noi direttamente

La disegnano in Giappone ma è costruita in Italia, tantissime le moto che i giapponesi ci lasciano costruire.

Certamente è strano il mondo dei motori, gli italiani che comprano auto in Cina e in Giappone per poi applicare il loro marchio, i giapponesi che decidono di disegnare le loro moto, ma di farle costruire in Italia. Un intreccio di interessi, di possibilità di avere un guadagno maggiore, probabilmente anche di avere prestazioni più alte.

Porre sul mercato una motocicletta, ma come anche una macchina, vuol dire investire tempo e denaro, proprio per questo motivo riuscire a creare un prodotto di elevata qualità è indispensabile, farlo unendo le forze potrebbe essere più semplice.

In un mercato complicato come quello motoristico, riuscire a non sbagliare nemmeno un colpo diventa estremamente importante. Ci sono moto quindi, che vengono disegnate in Giappone, ma che poi gli stessi giapponesi decidono di far costruire agli italiani. I modelli sono più di quelli che possiamo immaginare e probabilmente solo i veri appassionati sanno questo segreto.

Un processo che a volte diventa difficile da comprendere a chi è fuori dal mondo motoristico.il marchio di cui stiamo parlando è piuttosto noto. Cerchiamo di comprendere di cosa stiamo parlando.

Un motore veramente impareggiabile

La casa motociclistica a cui stiamo alludendo è la Honda. La storia è partita dall’Africa Twin, sinonimo di avventura per tutti gli appassionati dei motori. L’idea vincente della casa motociclistica è stata quella di lanciare un ibrido che potremmo definire avventuriero uno scooter avventuroso, che sembra essere quasi intrappolato in quel corpo, ma che potrebbe fare veramente di più.

Il nome è Honda X-ADV seguito poi dalla Honda ADV 350. Si tratta di moto e possono essere guidate con la patente A2 e che sono arrivata la vetta delle vendite in Europa. Perfetta per tutti gli appassionati dei motori, si adatta ad ogni tipologia di guida.

Un piacere per la guida

Questa tipologia di moto, è stata pensata per accontentare tutti i motociclisti. Probabilmente gli unici che potrebbero rimanere delusi, sono coloro appassionati di guida sul fuoristrada.questa tipologia di veicolo dà il suo meglio proprio sull’asfalto, dove permette di godere di tutta la sua versatilità.

Una guida confortevole, che si diversifica da tutte le altre per i suoi cerchi da 14 pollici dietro e 15 pollici davanti ammortizzatori Showa posteriori doppi con 130 mm di escursione e forcella rovesciata da 37 mm davanti. Insomma, un mezzo che non può far altro che affascinare il popolo dei motociclisti.