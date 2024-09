Disastro Red Bull, Wolff: “Strano! Ma non sottovalutateli”

Toto Wolff team principal della Mercedes, parla del momento “no” che sta vivendo la Red Bull, definendola formidabile, malgrado i recenti problemi di prestazioni

Red Bull ha iniziato la stagione 2024, dando la sensazione di poter ripetere le prestazioni e successi visti nella passata stagione, che ha coronato Max Verstappen campione del mondo per la terza volta. E come non dare torto alle previsioni, viste le sette vittorie ottenute dal pilota olandese nelle prime 10 gare disputate.

Poi, all’improvviso la competitività della RB20 è drammaticamente crollata nei mesi successivi, e tuttora: negli ultimi sei gran premi, la Red Bull è letteralmente a digiuno di vittorie.

Max Verstappen continua a comandare il campionato piloti, malgrado il vantaggio su Lando Norris si sia ridotto (li separano appena 62 punti), dopo aver tagliato il traguardo del GP d’Italia in sesta posizione. La McLaren si trova con un gap di otto punti dalla Red Bull, nel campionato costruttori. E ora mancano soltanto otto gare dalla fine della stagione 2024.

Toto: “Non penso che tu possa cancellarli”

Toto Wolff ha parlato del periodaccio che sta vivendo la Red Bull, ammettendo che i loro problemi siano “veramente strani”, ma non bisogna sottovalutare i campioni del mondo in carica.

“È veramente strano. Non ho alcuna idea ovviamente, ma non è affatto la Red Bull dell’inizio dell’anno… dominante,” ha commentato Toto Wolff domenica, al termine del GP d’Italia.

“Penso che Max sia stato in grado di andare avanti per un po’, grazie alla sua abilità. Ma ora sembra che, a giudicare dai stessi risultati, ed è quello che vedo, senza capire o sapere che cosa stia succedendo all’interno. Perché, potrebbe essere anche un inconveniente”.

“Monza è stato probabilmente una delle peggiori gare, che abbiamo visto per molti anni. Senza passo. Ma, chi sono io per dire questo? Abbiamo avuto due anni, senza riuscire a far funzionare niente, e qualche gara fa è stato lo stesso per la Ferrari”.

“Quindi non penso, che tu possa cancellarli. Sono un team formidabile, e sono sicuro che avranno delle gare migliori. Ma la McLaren, è chiaramente la favorita ora, per il campionato costruttori. Hanno due piloti che vanno a punti, e scommetto che Red Bull non se l’aspettava all’inizio dell’anno,” ha aggiunto il team principal della Mercedes.

La vittoria di Leclerc a Monza, sesto vincitore diverso in sette gare

Ferrari è tornata alla vittoria a Monza, grazie a una strategia piuttosto audace con Charles Leclerc, segnando il sesto diverso vincitore degli ultimi sette gran premi.

“È fantastico per la Formula 1. Un vero rock and roll,” ha commentato Wolff, sul livello di competizione raggiunto in Formula 1.

“Guardate la Ferrari, hanno avuto dei weekend davvero terribili. Sono tornati in vita a Zandvoort in gara, e poi con una geniale strategia hanno vinto a Monza”.

“Queste oscillazioni, che abbiamo visto da parte di questi migliori quattro team, è una grandissima notizia per i fans e per lo sport. Ci sono letteralmente sette o otto vetture, che sono in grado di contendersi il podio in gara. E questo è fantastico,” ha aggiunto Toto Wolff in conclusione.