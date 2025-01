Diesel, la tua auto non va più cambiata | Arriva il software per ridurre a zero tutte le emissioni

Da questo momento in poi, non dovrai più pensare a cambiare la tua auto, anche se Diesel, ecco cosa sapere a riguardo.

Negli ultimi anni si è acceso in maniera piuttosto importante, il dibattito sulle emissioni delle automobili e il rispetto dell’ambiente che ci circonda. Purtroppo l’inquinamento ha raggiunto livelli veramente molto elevati e questo preoccupa veramente tutti.

Quello che i grandi dell’Europa e del mondo chiedono alle case automobilistiche è di gestire nella maniera corretta lo sviluppo delle tecnologie, al fine di riuscire a immettere sul mercato delle vetture che sia rispettose dell’ambiente. Semplice immaginare come, questo abbia aperto la strada a auto con motore in grado di ridurre le emissioni, come le Euro 6 e le vetture a zero emissioni, come l’elettrico.

Cambiamenti che non hanno convinto molto gli automobilisti che si dicono non poco preoccupati per quello che riguarda questi cambiamento. Quello che si teme è che le moderne vetture non abbiano appeal sugli automobilisti che, in alcuni casi, una vettura di nuova generazione non se la possono permettere.

La buona notizia è che ci sono speranze che le auto diesel possano essere ritenute idonee.

Diesel: quel dito puntato contro di loro

Dal momento in cui si è iniziato a parlare delle nuove vetture a zero o comunque a basse emissioni, si è puntato il dito contro i motori diesel. Sembra che gli esperti siano concordi nel dire che si tratta del motore più inquinante, quello che deve essere eliminato per primo dal commercio. Questo ha mandato nello sconforto molti automobilisti, proprietari di automobili diesel che devono fare i conti con il bisogno di cambiare vettura e anche a prezzi del carburate più elevati.

Ma poi si sono susseguiti studi a riguardo, che avrebbero evidenziato come, le auto diesel sarebbero quelle che possono essere più facilmente modificate, divenendo vetture con emissioni ridotte.

Ecco cosa sarebbe possibile compiere

La novità arriverebbe da molto lontano per gli automobilisti di vetture diesel. Per loro la possibilità di modificare la vettura per avere un motore meno inquinante. L’Illinois Institute of Technology Carr

ie Hall, avrebbe messo a punto un computer che se implementato sui motori diesel, con un solo aggiornamento permetterebbe alla vettura di utilizzare un carburante meno inquinante.

Una vera e propria svolta nel settore automobilistico, un cambiamento che potrebbe risultare veramente importante in un mercato automobilistico che sembra essere sempre più incerto. Si attendono ovviamente, novità a riguardo e non si esclude che ci possa volere del tempo, ma la strada sarebbe veramente spianata.