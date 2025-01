Posti di blocco express, la nuova tattica della polizia per fermare i furboni dei WhatsApp | Li scotennano vivi

Posti di blocco express per beccare i furbetti del volante, ecco le nuove modalità di controllo che cercano di battere i furbetti di Whatsapp.

Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, avvenuta sul finire dello scorso anno, c’è stato un aumento dei controlli e dei posti di blocco utilizzati per controllare il comportamento degli automobilisti.

Le nuove disposizioni richiedono particolare attenzione da parte degli automobilisti per evitare sanzioni che, sono diventate di gran lunga molto più severe. Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha provveduto ad intervenire su molte delle infrazioni che gli automobilisti commettono con molta frequenza.

Si cerca di ottenere delle strade che siano più sicure, la possibilità di ridurre in maniera notevole quello che è il numero di sinistri che avvengono in strada. L’unico modo per ottenere tale risultato era quello di prevedere sanzioni più severe.

Autovelox e forze dell’ordine hanno il dovere di vigilare sulle strade e questo da adesso in poi avverrà con controlli fast.

Posti di blocco: sapere dove sono controlli stradali potrebbe essere risolutivo

L’aumento del numero dei controlli sulla strada p stato registrato già nelle prime settimane di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Centinaia le multe, ma altrettante sono state le patenti sospese o ritirate. Ovviamente tutti gli automobilisti si sono detti preoccupati, considerando la possibilità di restare letteralmente a piedi, in una prospettiva di questo genere, sapere dove sono i posti di blocco potrebbe essere di grande aiuto all’automobilista, che potrebbe evitare i controlli, ovvero adottare un comportamento corretto, per evitare delle sanzioni.

Non sono poche le app, i gruppi Telegram e Whatsapp che sono sorti proprio con lo scopo di evitare i posti di blocco. Un problema rilevato dalle stesse forze dell’ordine e di cui occorre conoscere alcuni elementi molto importante.

I fast & furios dei controlli

Il problema dei gruppi Whatsapp degli automobilisti che cercano di comunicare tra di loro dove sono i posti di blocco, ha colpito l’Italia, proprio come ha fatto anche in Spagna. ma questo ha creato non poche problematiche. Le forze dell’ordine spagnole hanno dichiarato fuorilegge la partecipazione a questi gruppi e ha chiesto agli automobilisti di non prendervi parte, considerando che non permetto il controllo nei confronti di coloro che commettono infrazioni.

Le forze dell’ordine hanno poi ben pensato, di provvedere a posti di blocco brevi, spostandosi velocemente per evitare che ci possa essere il tempo per la segnalazione. Un modo di agire che sembra andare contro gli automobilisti, ma è l’unico per controllare gli automobilisti.