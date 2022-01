Dal Bahrain una proposta folle: due circuiti per un weekend

Due circuiti distinti per un solo weekend: è questa la speranza che nasce in Bahrain in vista del 2022

Gli organizzatori del primo appuntamento nel calendario della stagione 2022 sono autori di una proposta che ha dell’incredibile e che rientra nei piani per rendere la Formula 1 più spettacolare. Hanno infatti pensato di far svolgere prove libere e qualifiche sul tracciato regolare, il più lungo, utilizzato anche per il GP della domenica, e la Sprint Race (prevista per altri cinque weekend, quali Imola, Canada, Austria, Olanda e Brasile) su quello più corto.

Sarebbe un colpo di scena non indifferente, considerate anche le novità che tutti i team e i piloti dovranno affrontare con l’arrivo dei nuovi regolamenti e monoposto. Si tratta infatti di due circuiti distinti, e non solo nella lunghezza (il più lungo è di 5,412 metri, il più corto ne conta invece 3,543), ma anche nella conformazione. Nonostante condivida con il più lungo alcune zone, il tracciato esterno, già utilizzato nel 2020 per completare il calendario, evita quelle più tortuose.

Missed out on our previous early bird offer? Fret not as we’ve got your back with up to 15% off on the 2022 Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix tickets! Book now on https://t.co/T9mOq5Taj0#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/B1dkMGqH4Q — Bahrain Int. Circuit (@BAH_Int_Circuit) January 1, 2022

PRIMA DI OGGI, ANCHE MOSLEY ED ECCLESTONE CI AVEVANO PENSATO…

Non è la prima volta che si tenta di offrire al pubblico uno spettacolo diverso, imprevedibile. Come ricorda Soymotor.com, basti pensare ai tentativi pregressi di Mosley ed Ecclestone che avevano persino proposto di scambiare i piloti tra le varie scuderie. Ovviamente, opzione immediatamente scartata dagli stessi team.

Vedremo se, questa volta, gli attori del Circus decideranno di accettare l’offerta e tutte le conseguenze che ne deriveranno. Sarà certamente difficile che questo accada, se i settaggi richiesti dalle vetture per i due differenti layout non potranno essere modificati a causa della presenza del parco chiuso.